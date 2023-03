Kate Middleton lleva un broche-joya con mucho significado y que pertenecía a la reina Isabel II

La reina Isabel II ocupó un hueco muy importante en los corazones de los ingleses que será muy difícil de reemplazar. Sin embargo, la nueva monarquía se está esforzando en volver a ganarse el cariño de su pueblo haciendo guiños en los actos oficiales a Lilibet, el cariñoso apodo con el que solían referirse a ella.

En el joyero de la reina más longeva estaba lleno de accesorios únicos y sorprendentes, como un broche de oro y diamantes con la singular forma de un puerro y sí, nos referimos a la hortaliza. Esta joya fue diseñada para Isabel II en 1960 y se trata del símbolo de la Guardia de Gales. El broche le fue entregado a la monarca como regalo del regimiento financiado por los propios guardias y la reina siempre lo lució en los compromisos con la Guardia Galesa.

Ayer, Kate Middleton visitó al 1.º Batallón de Guardias Galeses y, para seguir con la tradición, lució en la solapa del abrigo el especial broche del puerro durante todo el acto, en el que se incluía un desfile militar y un encuentro con las familias del Regimiento y el grupo de tropas del 5º Regimiento Real Australiano (5RAR) que actualmente se encuentran actualmente en el Reino Unido para ayudar a formar a miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Kate Middleton con el broche de puerro durante su visita a la Guardia Galesa Samir Hussein/WireImage

Sin embargo, esta visita ha estado cargada de polémica, como lleva pasando últimamente con todo lo relacionado con la familia real inglesa. A pesar de que Reino Unido está pasando por un periodo de crisis económica desde el Brexit y la guerra de Ucrania, Kate Middleton estrenaba para el acto un abrigo rojo de Alexandrer McQueen que cuesta la friolera de 2.945 euros.

La princesa de Gales está bajo el punto de mira por ser una de las 'royals' que más dinero gastó el año pasado en su vestuario, superando la cifra astronómica de 200.000 euros. Por supuesto, tras este estreno, las críticas no han tardado en llegar y poco importó que sobre el abrigo de la discordia llevase el puerro de Isabel II.

Otros también acusan a Middleton de un gasto completamente innecesario, ya que, aparte de la envidiable colección de abrigos de la futura monarca, también cuenta en su vestidor con un abrigo rojo muy similar del mismo diseñador que estrenó en 2020. La única diferencia entre ambos es que, mientras el viejo cierra con cuatro botones, este lo hace con dos.

Aunque Guillermo y Kate se propusieron bajar el gasto en su vestuario para 2023, no parece que sea uno de los principales propósitos de año nuevo para los príncipes de Gales. Eso sí, otra de las apariciones que hizo justo un día antes a su llegada al país fue con un look más económico: una falda de pata de gallo de Zara que ta tenía en su vestidor, pero que no habíamos visto hasta ahora.

Kate Middleton a su llegada a Gales Karwai Tang/Getty Images

Los abrigos más bonitos de Kate Middleton y Letizia

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de moda y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.