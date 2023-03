La reina Letizia homenajea a Lady Di con un conjunto rojo que adoraba la princesa de Gales

Esta mañana, la reina Letizia ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación UNICEF Comité Español que, como Presidenta de honor de la institución, apoya de forma activa el trabajo de la organización y participa en sus actividades, de las que se mantiene constantemente informada.

Una de las cosas por las que se conoce a la reina es por prepararse cada uno de sus actos al detalle, por lo que nunca deja nada al azar o la improvisación. En una reunión tan importante como esta, no quería perderse nada y nos ha sorprendido con una tablet bajo el brazo para tomar notas en todo momento.

Al ser una ocasión menos glamurosa que una entrega de premios o una recepción, Letizia ha apostado por un look más sobrio y bastante abrigado con el que ha hecho frente a las bajas temperaturas de la capitial, que durante la reunión no superaban los 0 grados.

Para ello, ha dejado el rosa tan primaveral con el que la hemos visto en sus últimas apariciones y ha vuelto al rojo, su color favorito para ocasiones como esta y que no para de llevar en los meses más fríos.

La reina Letizia con su tablet Getty Images

Lo que más llama la atención de su look es el abrigo tipo batín rojo de Hugo Boss, que estrenó en 2015 y en su momento costaba 1.300 €. Es de diseño cruzado y el cinturón a juego con las solapas XXL le dan ese toque 'hygge' a la prenda.

Para la reunión con el patronato de la fundación lo ha combinado con unos pantalones grises de pernera ancha para un estilo 'working girl', con salones a tono, consiguiendo que sus piernas se vean mucho más largas y estilizadas.

Un sutil homenaje con estampado 'real'

La blusa, por otro lado, es bastante intersante, ya que su estampado ha enamorado a las 'royals' más estilosas a lo largo de los años. Se trata de una pata de gallo roja y blanca que ha llevado hasta en 7 ocasiones. La estrenó en enero del 2016 durante unas audiencias en el Palacio de La Zarzuela y desde entonces no se ha separado de ella. Este look ya lo hemos visto en Kate Middleton y, por supuesto, en Lady Di, con su icónico look de Moschino cuando aún era princesa de Gales en 1990.

Letizia y Lady Di con el mismo estampado Getty Images

Con este acto, la reina ha puesto fin a su agenda real, pero todavía le queda un evento muy importante para la semana que viene, y es que, el próximo miércoles, es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, Letizia no piensa perdérselo.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de moda y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.