Nuria Roca va en pijama y tacones a 'El Hormiguero': "De aquí a la cama"

Entre todos los días de la semana, sin duda, son los jueves cuando el plató de El Hormiguero derrocha estilo. El paso de Tamara Falcó y Nuria Roca como colaboradoras fijas del programa de Pablo Motos, hace que la emisión en pleno 'prime time' también se convierta en todo un escaparate de tendencias.

La noche de este jueves, sin duda, ha sido Nuria Roca la que ha conseguido acaparar toda la atención al llevar un look protagonizado por un pijama con el que ha dado toda una lección de estilo pero que, como era evidente, ha sido alabado y criticado a partes iguales.

El conjunto pijamero de Nuria Roca para trabajar

Nuria Roca, a sus 52 años, es una de las mujeres más observadas del panorama nacional, también por su estilo. La propia comunicadora reconoce ser presumida y una amante la moda, tal y como confirmó durante la Gala Mujeres 2024, organizada por Mujer.es y 20minutos y celebrada el pasado miércoles en el Teatro Capitol de Madrid.

Por esta misma razón, la valenciana tiene el don de lucir todas las tendencias del momento, incluso las más arriesgadas. Y, sin duda, la última a la que se ha apuntado y que además ha llevado para ir a trabajar a El Hormiguero, es una de las más arriesgadas hasta la fecha: hablamos de la estética pijamera.

Nuria Roca apareció en el programa de Antena 3 con un conjunto formado por camisa de manga larga de satén en color azul marino con detalle de línea en blanco a contraste que pertenece a una colección pasada de Zara, y un pantalón de tiro alto de corte 'wide leg' a juego, así como con unas sandalias de tacón blancas.

Sin duda, hablamos de un estilismo ideal con el que Roca demuestra que es una mujer segura de sí misma para llevar una tendencia que solo lucirían las más atrevidas.

Los comentarios del look en redes sociales

Como es habitual, Roca ha compartido diferentes imágenes de su estilismo en Instagram, y el post no ha tardado en llenarse de comentarios de todo tipo.

Junto a estas fotos, Nuria Roca, fiel a su característico humor, ha añadido un texto en el que dice: "¡De buenas noches! (Hoy más que nunca jaja)". Y junto a este mensaje unos hashstags de #deaquíalacama #modopijamaon #buenasnoches.

Son muchos los fans de la presentadora los que han confirmado que Nuria acierta hasta con un look de estilo pijamero: "Monísimo pijama", añade una usuaria, "Me encanta el look", comenta otra, o "Vas siempre tan mona que se te puede perdonar", escribe otra seguidora.

Sin embargo, como cualquier estilismo "rompedor", este de Roca tampoco se iba a quedar sin críticas y algunos de sus seguidores también han querido dejar su opinión al respecto con mensajes como: "Esto no acomoda para ir a un plató de televisión. Es muy mono para ir a la cama"; "Eres una crack, aunque no comparto la moda del pijama"; o "Siempre estás preciosa, pero ese look no me ha gustado. Es un pijama total".

Dónde conseguir el 'total look' pijamero de Nuria Roca

El éxito de la estética pijamera ha llegado a los escaparates de las principales firmas. En este sentido, esta temporada encontramos 'total looks' muy similares al que lleva Nuria Roca y en distintas tonalidades.

En Intimissimi encontramos un pantalón muy parecido al de la presentadora, aunque confeccionado en lino, por un precio de 35,90 €.

Pantalón pijamero de lino de Intimissimi Intimissimi

Además, si eres de las que prefiere algo más veraniego, en las novedades de Zara tienen su versión fabricada en seda 100%, con tiro alto, cintura elástica y estampado de hojas, por 59,95 € (Ref. 8241/035).

Pantalón de seda estampado, de Zara Zara

