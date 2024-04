La Gala 'Mujeres', con Nuria Roca, Boticaria García y Marta Hazas, 'colapsa' la Gran Vía madrileña

Anoche el cine Capitol de Madrid acogió la segunda edición de la Gala Mujeres. Cinco mujeres con profesiones y vidas diferentes. Cinco mujeres con talento, que han conseguido llegar a metas a base de esfuerzo, renuncias y trabajo bien hecho; que saben reírse de ellas mismas y que se toman con humor (y amor) la vida.

Mujer.es y 20minutos han reunido, en el cine Capitol de Gran Vía (Madrid), a Nuria Roca, Marta Hazas, Boticaria García, Ana Fernandez Villaverde (La Bienquerida) y a Lydia Valentín, en una charla presentada y moderada por Sonia Fornieles, directora de Mujer.es

Entre el público se encontraba Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad, Reyes Maroto, ex ministra de Industria, Comercio y Turismo y actual portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Madrid, los diputados de Vox, Rocío Monasterio y Jorge Cutillas y otros.

La noche dió mucho de sí y se vivieron momentos inolvidables. Antes de entrar al acto la ex ministra Maroto nos dejaba esta reflexión:"Creo que hemos avanzado mucho. Las mujeres tenemos espacios donde tomar decisiones. Estamos en la política, en la economía, en la sociedad y esto nos visibiliza. Es muy importante el papel que tiene 20minutos y Mujer.es para que podamos contar historias... Historias a veces personales, de nuestra experiencia vital, y de cómo hay que perseverar para conseguir sueños. Yo siempre se lo digo a las niñas, que los sueños se pueden alcanzar, que sueñen y que se esfuercen, porque el esfuerzo a veces tiene estas maravillosas recompensas".

Salud mental

El evento lo abrió Nuria Roca, actriz, presentadora, escritora... y afirmó que si tuviera que poner una profesión en un documento oficial sería "comunicadora". "Es lo que hago cada día, lo que me gusta y lo que realmente hago cuando presento, cuando actúo, escribo, etc...".

Se pusieron sobre la mesa temas sobre la salud mental y su cuidado y lo bueno que es que cada vez se hable más de la necesidad de tratarla igual que se tratan dolencias físicas; "efectivamente, pero no solo hay que cuidarla y hablar de ellos, hay que garantizar una buena cobertura por parte de la sanidad pública para que quien realmente lo necesite pueda tener un tratamiento adecuado y no ir al psicólogo cada dos meses", afirmó Nuria Roca.

Las redes sociales

"Si comunicas lo que quieres y eres capaz de mantener para ti lo que no quieres exponer la relación con las redes será saludable. En mi caso es una herramienta importantísima para mi trabajo y no siento que necesite desconectar o hacer detox digital", explicaba Marián García, 'Boticaria García. Sobre este asunto Ana Fernández Villaverde, la Bienquerida, añadía: "Me pasa que de repente soy consciente de que llevo media hora saltando de un contenido a otro, que ni siquiera me interesan, pero me quedo atrapada y 'pierdo' tiempo".

En un momento de la noche se pudo sobre la mesa el tema del odio en redes sociales y aunque todas coincidían en que se quedaban con la parte positiva y el cariño de la gente, sí que hubo reflexiones acerca de lo que generaban en ellas los comentarios negativos: "normalmente no hacemos caso o no nos afectan pero es cierto que puede que de repente puede que tengas el día sensible o estés más flojita y llegan a afectarte", comentó Marta Hazas.

En el apartado de las renuncias fue sin duda la ex halterófila Lydia Valentín la que más se expuso por motivos obvios: "empecé siendo una niña a practicar este deporte y a competir al máximo nivel, he renunciado a muchas cosas, no he tenido la adolescencia de una chica normal con otra profesión. Cuando mis amigas salían yo estaba entrenando pero siento que ha merecido la pena, yo estaba dándolo todo por cumplir mi sueño, el que yo había elegido".

"Después de oír a Lydia casi que nos da vergüenza a las demás decir a qué hemos renunciado por nuestras profesiones", confesaba honestamente Mara Hazas a continuación. En el caso de la actriz cántabra, sus renuncias han sido leves y pone en valor todo lo que le ha dado esta profesión: "a veces no puedes ir a una verbena si por ejemplo tienes una serie en emisión potente porque no lo pasas tú bien ni la gente que va contigo, pero es algo pequeñísimo en comparación con todo lo demás".

Boticaria recuerda las siestas que se echaba cuando trabajaba en la farmacia y a las que ahora "no tengo acceso", decía entre risas. Nuria Roca, haciendo hincapié en que le compensa y no siente que ha tenido que hacer grandes renuncias, sí que recordó la época en la que presentaba un matinal de radio y se levantaba a las tres de la mañana: "ahí me perdía las mañanas de mis hijos, pero a cambio tenía otras cosas, y las tardes libres".

La bienquerida, que cerró el acto con una cálida actuación musical, en algún momento de su vida se planteó tener otro hijo (tiene una hija) "pero con el ritmo de conciertos era complicado ya con una, imagina con dos...".

Fue una noche redonda, protagonizada por mujeres en la que una vez más se puso de manifiesto su talento y su éxito en parcelas tan diferentes como: la interpretación, la comunicación, el deporte, la música y a divulgación científica.