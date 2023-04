Aunque todavía no hemos terminado abril, parece que este año el verano quiere volver a adelantarse con temperaturas muy fuera de lo normal para esta época del año. Sin embargo, el entretiempo todavía no quiere dejarnos. Sí, cada vez amanece antes, pero todavía perdura ese frío primaveral a primera hora de la mañana, lo que hace que sea imprescindible vestirse a capas.

Todos los días nos plantamos delante del armario para pensar muy bien el look que vamos a llevar y que, además de ser bonito, no nos haga pasar ni frío ni calor. Las gabardinas y las 'blazer' se han vuelto compañeras inseparables de las faldas y vestidos de verano y no paramos de ver esta combinación por todas partes.

Un ejemplo de ello es Nuria Roca, que esta mañana ha presentado junto a su marido la nueva campaña Primavera/Verano 2023 de Cortefiel. Para posar sobre la alfombra roja, la presentadora ha apostado por esta nueva tendencia silenciosa, consiguiendo hacer de un vestido bohemio y fluido un look perfecto para ir a la oficina.

Roca demuestra ser digna embajadora de la marca con un conjunto todoterreno que puede valernos para cualquier ocasión y decantándose por varias de las tendencias que más vamos a ver en los próximos meses: los looks con 'blazer', el verde agua y el espíritu hippy.

Nuria Roca y su marido en el evento de Cortefiel Cortesía

La presentadora ha posado en el 'photocall' con un vestido largo y fluido de tirantes ajustado a la cintura, con un color ideal para resaltar el moreno de las vacaciones y protagonizar las mejores fotos que nos hagamos en la playa. Por supuesto, es de Cortefiel y tiene un precio de 79,99 € (Ref. 1875771).

Al ser demasiado veraniego, ha necesitado abrigarse un poco con una americana de jacquard con un diseño fluido en color blanco roto, que conseguía contrastar con la tonalidad fría del vestido y podemos encontrar en la firma por 99,99 € (Ref. 5315684). Para acompañarlo, ha escogido unas sandalias doradas destalonadas y un bolso a juego.

Un básico para el verano

Los vestidos fluidos se han convertido en una de las grandes tendencias de los últimos años gracias a su estilo elegante, cómodo y, sobre todo, versátil. Al estar confeccionados con tejidos suaves y ligeros como pueden ser la seda, el algodón y el lino, fluyen con el movimiento del cuerpo, haciendo que sean muy frescos y favorecedores.

Son ideales tanto para ir a dar un paseo por la playa como para una cita o ir al trabajo, adaptándose a todo tipo de situaciones. Es por esto que para muchas mujeres se trata de un básico que no puede faltar en su armario.

Otra de las características que tienen que nos enamoran es que sientan bien a cualquier cuerpo, ya que no aprietan ni marcan nada. Además, algunos diseños suelen estar ajustados en la zona de la cintura, creando una silueta de reloj de arena.

