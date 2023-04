La reina Letizia estrena una de las tendencias más arriesgadas y estilosas que vamos a ver esta temporada

La moda es una de las grandes pasiones en la vida de la reina Letizia. Aunque siempre va adecuada a cada evento de la casa real, ya sea una cena de gala, la inauguración de una exposición o simplemente una reunión de trabajo, no deja de sorprendernos con looks a los que les da un toque especial en el que deja ver su verdadero estilo.

No hay tendencia que escape a la monarca y, por muy atrevida que sea, siempre intenta adaptarla, incluso las más atrevidas. Esto no siempre ha gustado a todo el mundo y pese a haber sido criticada en alguna ocasión (como cuando llevó el vestido con 'cut-outs' en la cintura), no ha dejado que los 'haters' le amedrenten.

Esta mañana ha presidido el acto de clausura del "Centenario de la primera aeroevacuación médica en España" y para ello ha tenido que trasladarse hasta la base aérea de Cuatro Vientos. Pese a que cada vez hace más calor, el entretiempo sigue marcando temperaturas algo bajas en las primeras horas del día, por lo que toca recurrir a prendas algo más abrigadas sin caer en las de invierno.

Para solventar este problema, Letizia ha confiado en una de las chaquetas más atrevidas que vamos a ver esta temporada, una 'blazer cropped' rosa de tweed que no ha pasado desapercibida.

La reina Letizia en la base aérea de Cuatro Vientos EFE

Se trata de uno de los esenciales de la última colección de Mirto, una firma "Made in Spain" que ha conquistado a mujeres como Nuria Roca, Tamara Falcó y, ahora, a la reina. Su diseño corto consigue posicionar esta chaqueta entre las últimas tendencias, mientras que el rosa con el tweed la convierten en una opción muy primaveral y elegante.

Para darte todo el protagonismo, lo ha combinado con unos pantalones palazzo blancos de cintura alta con los que consigue hacer que sus piernas parezcan mucho más largas, mientras que en los zapatos optó por unos salones 'nude'.

Otro de los elementos que más sorprenden de su look es el bolso fucsia, a juego con la chaqueta, hecho en rafia, un tejido muy veraniego que nos hace soñar con que por fin se asiente el buen tiempo. Aunque es una bandolera, Letizia ha preferido recoger la correa y llevarlo como si fuera un bolso de mano.

La chaqueta más 'trendy' de la temporada

Volviendo al 'blazer', es una de las últimas incorporaciones al armario de Letizia (y que Leonor querrá cogerle prestado) está a la venta en la web de Mirto a un precio de 390 euros y, aunque es una prenda imprescindible para looks de entretiempo de esta temporada, se nos va un poco del presupuesto.

Por eso, hemos hecho una pequeña selección de 'blazers cropped' para copiar el look de la reina, pero al igual que hace ella, adaptándola a nuestro propio estilo para sentirnos seguras y empoderadas con ellas.

'Blazer cropped' de Zara Cortesía

Zara se ha puesto las pilas con su selección de americanas y chaquetas 'cropped', pero ha dejado volar su creatividad con los estampados. La firma insignia de Inditex ha elegido patrones de lo más variopintos, desde vichy en lavanda hasta pata de gallo en azul brillante. Uno de ellos es un tweed amarillo que combina a la perfección con cualquier look primaveral por 49,95 euros (Ref. 2450/100).

Americana 'cropped' fluida de Stradivarius Cortesía

Si al igual que Letizia, hemos caído rendidas ante el rosa, esta americana nos encantará. Aunque no es de tweed, también es 'cropped' y combina muy bien tanto con los pantalones a juego, unos palazzo blancos o incluso unos vaqueros. Es de Stradivarius y la encontramos a un precio de 29,99 € (Ref. 01914527-V2023).

Americana 'cropped' con tiras de H&M Cortesía

H&M también nos da una opción bastante arriesgada. Aunque por delante pueda parecer una americana 'cropped' normal (con su botones y su solapa), por la espalda se hace la magia con un diseño abierto sujeto por una tira. La podemos encontrar por 29,99 € (Ref. 1131287002).

