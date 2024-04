Nuria Roca estrena un 'total look' de marca española en 'El Hormiguero'

Esta primavera-verano, los conjuntos serán todo un 'must have' en nuestro armario. Firmas como COS, Jacquemus o Chanel, entre otras, apuestan por los 'total looks' de pantalones, faldas y camisas con el mismo color y estampado, creando un estilismo muy favorecedor que, además, estiliza.

Los estilismos monocromáticos, al crear una línea visual continua, crea la ilusión de una figura más alta y esbelta, ya que no hay ningún corte que segmente el cuerpo. Por otro lado, al eliminar las distracciones de distintas tonalidades o combinación de estampados, también consigue crear cierta estructura y uniformidad en el look, haciendo que parezca más trabajado, elegante y de calidad.

Gigi Hadid, Karlie Kloss, Hailey Bieber, Kate Moss y Victoria Beckham han hecho de los 'total looks' su conjunto estrella para cualquier tipo de ocasión, demostrando que son unas expertas en cuanto a trucos de moda se refiere. En España, quien nos deja ejemplos de 'street style' es Nuria Roca, convirtiéndose en nuestra musa de estilo.

El 'total look' más favorecedor de Nuria Roca

La colaboradora acudió ayer a su tertulia de los jueves a El Hormiguero con un estilismo firmado por una marca española que es ideal para esta temporada y que, también, querremos meter en nuestra maleta para cualquier escapada.

En esta ocasión, Nuria se ha decantado por un conjunto 'oversize' de Thais Amich, formado por la camisa Karla y los pantalones Deo. Por un lado, la prenda de arriba (89 €) cuenta con mangas a medio brazo y está fabricada con un tejido de muselina de efecto hinchado y un ligero fruncido en el escote.

Su color negro y estampado en tonos tierra combina con los pantalones (89 €), de diseño 'wide leg' y ajustados a la cintura por una goma, lo que hace que sean muy cómodos. Están fabricados también con un tejido suave y vaporoso, lo que hace que sean ideales para el verano.

Conjunto de Thais Amich Thais Amich

Para evitar un 'efecto Billie Elish' al combinar dos prendas tan anchas, Roca ha ajustado el look con un cinturón marrón sobre la cintura, para marcar la silueta y evitar perderse en el look sin renunciar a esta tendencia. Finalmente, ha terminado el estilismo con unas sandalias a tono de Jimmy Choo.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.