Entrevista

Nuria Roca se ha convertido en uno de los rostros femeninos de la televisión española más reconocidos, desde sus primeros pasos en la televisión valenciana hace 30 años hasta llegar a tener un programa con su propio apellido: La Roca.

A lo largo de su carrera, hemos visto su capacidad para reinventarse, tocando otros palos del periodismo como pueden ser la radio y la escritura, aunque desde hace unos años, ha sido otra faceta de la presentadora la que ha empezado a brillar con mucha fuerza, su pasión por la moda.

Desde Mujer.es hemos podido hablar con Nuria sobre su doble vida como televisiva e 'influencer', donde nos deja claro que su pasión por la moda viene de muy lejos.

En los últimos años, te has convertido en un icono de moda, con más de 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Cómo has encontrado tu propio estilo?

Pues la verdad es que no he hecho nada diferente a lo que hacía hace muchos años. Es decir, me sigue gustando de la misma manera la moda, la y la ropa e intento divertirme con ella. Jamás me pondría algo con lo que no me siento identificada. Hay un concepto que yo acuñé hace mucho tiempo que es 'la moda por cojones'. Es decir, si algo se lleva, te lo tienes que poner. No, yo, de lo que se lleva, me pongo lo que a mí me puede favorecer. Y mientras yo me sienta cómoda y guapa con algo, pues lo me lo pongo. Creo que hay que saber defender lo que uno se pone. Entonces, hay veces que tú dices "jo, qué conjunto más maravilloso", y te lo pones y dices "no, esto no te lo defiendo". Ahora, hay otras cosas que al defenderlas se convierten en grandiosas.

¿Y tú eres de hacer caso a los estilistas o te gusta más ir a tu aire, entrar a tiendas, mirar y comprar lo que más te guste?

No, no, yo soy muy friki de la ropa. ¿Hago caso a las estilistas? Por supuesto, yo hago caso a todo el mundo, porque los profesionales te aportan otra visión. Pero sí que es cierto que luego tú tienes que tener cierta intuición a la hora de mezclar de conjugar... Y eso depende de ti.

Hay cosas que no tengo que tienen que ver con la edad, como una minifalda

A muchas nos acaba pillando el toro en algunas ocasiones a la hora de vestirnos y tenemos ese conjunto perfecto que nos saca siempre de cualquier apuro, ¿cuál es el tuyo?

Por ejemplo, el que llevo hoy, que de aquí me voy a la reunión de La Roca y luego me voy a El Hormiguero y aún no sé lo que me voy a poner. Yo tengo muchísima ropa porque soy muy friki de la ropa. Además, guardo mucha ropa a desde hace muchos años, y la convino mucho. Pero es verdad que luego mi día a día acaba siendo muy reducido. Es decir, los vaqueros, el jersey, el abrigo... Entonces, ¿qué no falla para mí? Pues unas botas camperas, un vaquero de tiro alto y un jersey de cuello vuelto que me encantan.

Teniendo un armario tan grande, seguro que si tuvieras que rehacerlo hay alguna prenda o accesorio que no podría faltar.

No puede faltar nada, me encanta todo. O sea, tú ves mi armario y dices "no soy capaz de definir a esta persona", porque me gusta todo. Y cuando me dicen "es que tú no sabes mucho el color", sí, pero utilizó también mucho el negro. Me gusta mucho vestir de negro, pero luego me encanta mezclar colores, tejidos, estampados... Entonces me gusta todo. Y sí que hay cosas que no tengo ni tendré, por ejemplo cosas que tienen que ver con la edad, como una minifalda. Si la luciera bien, me la pondría, pero como no te la voy a lucir bien, pues no me la pongo.

Y con toda la ropa que tienes, ¿cuál ha sido el look más extravagante que has llevado? De esos en los que luego piensas, "¿cómo fui capaz de ponerme eso?".

Pues no sé... Porque hay muchas cosas que me sigo poniendo, entonces no sé si están desfasadas o no. Pero sí, a veces cuando veo fotos... También me gustan mucho las hombreras, pero claro, en exceso igual es un poco arriesgado. Entonces, hay veces que he llegado a llevar unas hombreas ochenteras que dices "¿pero dónde vas con eso? Que pareces un jugador de rugby", pero todo bien defendido me gusta.

Entonces te gusta más experimentar en lugar de ir siempre a lo seguro...

Por supuesto. Ahora sí que es verdad que después de muchos años, creo que es muy importante tener un buen fondo de armario. O sea, ya prescindo más de las prendas tan marcadas de moda y prefiero invertir en prendas que sé que me van a durar más.

¿Y cuál sería tu tendencia favorita de esta temporada?

Pues diría la tendencia esmoquin, de trajes de chaqueta, las corbatas... Todo este aire masculino de la moda que ha vuelto me encanta mucho.

Para mí, los olores van asociados a los proyectos

El olor también es algo nuestro muy característico, pero... ¿Eres más de ser fiel a un aroma o ir cambiando según el momento?

Cambio. Cambio muchísimo de aromas porque depende de mi estado de ánimo, de mi etapa vital del proyecto en el que este... Para mí, los olores van asociados a los proyectos. Me gusta ir a buscar un perfume que indique que estoy haciendo esta cosa en concreto, profesionalmente. Y luego, claro, lo profesional impregna lo personal.

Como se trata de algo tan personal, ¿qué utilizas para aromatizar tus looks?

La idea de las perlas de Lenor me parece una idea brillantísima porque, para mí, el olor es muy importante. Hasta que las descubrí, yo le aplicaba perfume a la ropa. Cuando te vas por ahí, te pones perfume, e incluso he llegado a comprar perfume para las sábanas. Con las perlas, esa faceta del textil, lo tienes cubierto con él aroma que te gusta. Entonces me parece fantástico. Todo lo que son de esos aromas que tienen que ver con lo exótico, con las maderas... me gustan mucho, Pero también es verdad que, por ejemplo, me puede gustar más una cosa para las toallas y para las sabanas otro más fresco, más a ropa limpia. Pero todos los olores me parecen fantásticos.

