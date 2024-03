El último lanzamiento de Balenciaga desata críticas: una pulsera en forma de cinta de embalar

El sector de la moda ha puesto el grito en el cielo, aunque no han sido los únicos. Las redes sociales también se han escandalizado tras el último lanzamiento de la pulsera de Balenciaga, la cual tiene forma de cinta aislante. Ahí es nada. Sin embargo, no es la primera vez que un diseño de la casa de moda de origen español, en concreto, nació en San Sebastián, ha sido objetivo de múltiples controversias. Las polémicas en la firma de lujo vienen ya de serie y, lo cierto, es que parece que les funciona a modo de publicidad a nivel global.

Solo hay que echar la vista un poco atrás. Fue durante el verano de hace dos años cuando Demna Gvasalia, el actual director creativo de Balenciaga, lanzó la bolsa de basura por valor de 1.700 euros. Meses más tarde, la peripecia consistió en bridas que se vendían como pulseras de lujo a 575 euros. También fue quien puso a la venta en 2017 la ya recordada bolsa azul con asas a 1.700 euros, que era clavada a la bolsa de plástico azul que vende IKEA a sus clientes por 50 céntimos.

La bolsa de asas de Balenciaga. BALENCIAGA

Pero la cosa no acaba ahí. La última locura de la firma de lujo con sede en París, y que conquista a celebridades de la talla de Kim Kardashian y Kanye West, fue una 'falda-toalla- por la nada desconsiderarle cifra de 695 euros. De color beige y largo midi, está diseñada con una cintura de talla medio, dos botones en la parte interna para ajustarla bien, un cinturón ajustable con hebilla en el interior y lleva el logotipo de Balenciaga bordado tono sobre tono en la parte delantera.

La cinta aislante de Balenciaga que escandaliza a las redes sociales

Una de las frases más icónicas de Chanel rezaba que "el lujo no depende de la riqueza, sino de la ausencia de vulgaridad". Este no es el caso. Lo cierto es que a simple vista esta pulsera no tiene nada diferente a una cinta adhesiva industrial que se puede conseguir en cualquier ferretería, pero lo que le da el plus - que justificaría su precio de 3.000 euros- es que tiene grabado el nombre de Balenciaga.

Para ser más exactos, este accesorio forma parte de la colección otoño e invierno de la marca de lujo, que busca convertir un artículo cotidiano en un accesorio de lujo. La intención es que se vea holgada en la muñeca y estará en talles S, M y L. Además, fue visto por primera vez en la Semana de la Moda de París, donde una modelo lo lució combinado con un vestido azul, que también tenía cinta.

Balenciaga presentando su próxima colección otoño-invierno en la Semana de la Moda de París Europa Press

Kim Kardashian, embajadora de Balenciaga tras el escándalo

La modelo, solicialité e influencer norteamericana más famosa del mundo vuelve a unirse a Balenciaga, aunque esta vez como embajadora. No cabe duda de que uno de los estilismos más recordados de Kim fue el que lució el pasado 2021 en la Gala MET, donde apareció con un mono ajustado de color negro que cubría su cuerpo al completo, incluyendo las manos, los pies y la cabeza.

La gran polémica que salpicó a Balenciaga el pasado 2022 surgió a raíz de unas fotografías de una campaña en la que aparecían niños sujetando peluches decorados con arneses y cadenas, habituales en prácticas sadomasoquistas. En aquel entonces, Kim Kardashian se mostró totalmente en contra de este tipo de imágenes y llegó a declarar que se sentía "conmocionada" por esas instantáneas que calificó como "inquietantes".

Imagen de campaña de Balenciaga Twitter / @melissaayala92

Por esta misma razón, Kim Kardashian comenzó a distanciarse de la marca. Sin embargo, durante el pasado 2023 parece que, poco a poco, volvía a incorporar prendas de Balenciaga en sus looks, e incluso no se quiso perder el desfile que tuvo lugar en diciembre en Los Ángeles. Y, pese a todo, este 2024 lo ha comenzado reconciliándose por todo lo alto con la casa con sede en París.

Kim Kardashian en el desfile de otoño de Balenciaga STEFANIE KEENAN

