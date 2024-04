Las novedades de Sfera, Zara y Mango: vestidos 'midi', alpargatas y otras prendas tendencia en primavera

Las tendencias esta primavera se decantan por los colores pastel y los tejidos vaporosos y, en España, tiendas como Sfera, Zara y Mango marcan su particular ruta adaptándose a las novedades de esta estación. Si bien los colores azul celeste, lima y rosa pastel encabezan la lista, los tonos tierra se mantienen.

En cuanto a los tejidos, el lino, el algodón y las telas vaporosas serán tus mejores amigos y, entre ellas, los vestidos 'midi', un clásico renovado que nunca falla. Sfera, Zara y Mango han incorporado tejidos ligeros y transpirables que son perfectos para los días más cálidos.

Vestidos y faldas midi

Son un clásico muy favorecedor y versátil. El corte midi lo podemos encontrar en faldas y vestidos y son una elección elegante y atemporal, que podemos combinar con unos tacones o un zapato plano.

Vestido midi DRSS SHLDRS 12, de Zara. ZARA.

DRSS SHLDRS 12. Zara apuesta en su nueva colección por prendas de estética exploradora con tonos beige, caquis y marrones. Confeccionado en hilatura de algodón 100%, este vestido es ideal para cualquier ocasión, desde un paseo con amigas, hasta un evento social por la tarde. (Precio: 79,95 euros / Ref: 3167/045).

Falda plisada midi Sfera. Sfera

Falda plisada midi. Una falda midi siempre viene bien. Y es que este tipo de prenda combina a la perfección con una camiseta básica y un collar para dar un paseo o con un 'crop top' y unos taconazos para salir de copas. Esta prenda te soluciona cualquier 'look'. (Precio: 25,99 euros / Ref: 56261802013).

Las alpargatas y los bolsos

En cuanto al calzado, si hay uno que destaca cuando llega el buen tiempo, esa es la alpargata. Tanto de cuña, como de estilo esparteña baja, este tipo de calzado se reinventa esta temporada con colores lisos y estampados. Son la opción perfecta para conseguir un estilismo 'boho' de lo más cómodo.

Esparteña cerrada básica con tiras, de Sfera. Sfera.

Esparteña cerrada básica con tiras, de Sfera. Con estampado étnico, estas alpargatas de Sfera combinan con una multitud de 'looks'. (Precio: 19,99 euros / Ref: 58780000988).

Estos accesorios acompañan a las prendas más cómodas y fresquitas, donde el lino no puede faltar. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los bolsos.

Bolso de ratán de Mango. MANGO.

Bolso doble asa ratán. En cuanto llega el buen tiempo, la rafia y el ratán ganan protagonismo, como este bolso de la nueva colección de Mango que le da ese aire años sesenta a los 'looks'. (Precio: 49,99 euros / Ref: 67015993).

Otras novedades de Zara, Sfera y Mango

Para sorpresa de nadie, las nuevas colecciones de Zara, Sfera y Mango incluyen tejidos vaporosos y de lino, que son más que bienvenidos cuando llega el calor y necesitamos sentirnos cómodas y fresquitas.

Pantalón recto de rayas, de Mango. Mango.

Pantalón recto rayas. Los colores crudos y la raya vertical diplomática en pantalones de lino vienen fuerte. Le dan un toque desenfadado a la vez que sofisticado a tus mejores 'looks'. (Precio: 39,99 euros / Ref: 67087929).

Falda mini celeste de Zara. Zara.

Falda pantalón bajo abertura. Las faldas mini tienen un hueco especial en el armario esta temporada. Esta de Zara, además, es de color azul celeste, un tono muy 'top' para primavera-verano. Este modelo de falda-pantalón está disponible también en color negro y blanco. (Precio: 25,95 euros / Ref: 1608/041).

Poncho de lino de Sfera. Sfera.

Poncho liso de lino. Si crees que un poncho no tiene sentido en verano, eso es porque no has dado un paseo por el norte al atardecer. Esta prenda de lino te va a salvar de las noches de brisa veraniegas. Además, combina perfectamente con una camiseta y unos shorts, con un vestido o con una falda y un 'crop top'. (Precio: 19,99 euros / Ref: 58262500026).

