Las tendencias más fuertes de esta primavera según las chicas que triunfan en Instagram

Ya estamos inmersas en la primavera y eso solo puede significar una cosa: llega el buen tiempo a España, aunque este año se está haciendo de rogar. Y es que, aunque las temperaturas no terminen de acompañar, nosotras ya estamos con el modo tendencias de moda primavera-verano 2024 activo desde hace tiempo. ¿Y eso qué implica? Que empezamos a dejar atrás esas tendencias más opacas y neutras, para apostar por el color y el estilo estival en todo su esplendor.

Aunque parezca mentira, hay gente con más ganas de 'looks veraniegos' que nosotras. Nos referimos a las creadoras de contenido en redes sociales que hace tiempo que se adelantaron, sacando los mejores estilismos que, en breve, llevaremos nosotras.

Los 'looks' de primavera de las que más saben de moda

El celeste y rojo son dos colores que triunfan esta primavera, también combinados entre ellos para hacer contraste. Launchmetrics.

Puede ser que ahora mismo no te imagines con algunas de estas ideas, pero —antes de decir nada— acuérdate de lo que pensaste cuando llegaron los pitillos la primera vez. ¡Fuera prejuicios!

Tendencia 'no pants'

No es una tendencia nueva y tampoco inesperada, ya hemos visto 'influencers' llevando este estilo. Es el caso de María Pombo y su estilismo 'no pants' en Milan Fashion Week, un 'look' formado por una combinación de suéter de manga larga y cuello vuelto con un 'culotte' a conjunto naranja de la firma Simorra.

¿Parece contradictorio llevar un jersey con unas braguitas? Así son las tendencias, o las odias, o las amas. Pombo, además, apostó por unas medias para cubrir en parte las piernas, ya que si ahora todavía hace frío, imaginaos el febrero, mes en el que la influ apostó por este estilismo.

Minifaldas y shorts

De la mano de la anterior tendencia, a medio camino entre el 'no pants' y las faltas midi, vuelven las faldas mini y los shorts. Diseñadores como Miu Miu o Gucci han apostado por esta tendencia en las pasarelas, ¿y quiénes somos nosotras para llevarles la contraria?

Desfile de Gucci con tendencia mini. Launchmetrics.

Este estilo implica evitar el uso de prendas tradicionales, como pantalones o faldas de media altura, para apostar por los 2000 con esas minifaldas cuyo cinturón tapaba casi la mitad de la prenda inferior. Y es que tanto para faldas como para shorts, la característica común es su corta longitud. A lo mejor no es una tendencia para el día a día, pero si queremos llevar este estilo, sin ser extremos, podemos optar por camisetas 'oversize' por encima, dejando ver un poco de falda. De este modo, da la sensación de llevar minifalda sin ir incómoda; otra opción es la falda-pantalón, esa nunca falla y evitamos sustos al subirnos al coche.

Los colores azules, menta y lima

Ya hemos hablado en varias ocasiones de ello, pero seguramente no seremos tan insistentes como los escaparates de las tiendas que vas a estar repletos de colores celestes empolvados y tonos menta.

También los colores lima vienen fuerte para recordarnos que llega el buen tiempo y está —casi todo— permitido. Prueba de ello es esta foto de Madame en su perfil de Instagram, mezclando los dos colores anteriores.

El rojo radiante

Sí, ese tono de rojo que no pasa desapercibido de ninguna de las maneras. El rojo intenso está de vuelta. Las que más saben de moda recomiendan incorporarlo mediante complementos, optando por vestidos o conjuntos de dos piezas, o apostando por un 'look' monocolor en este tono.

Además, esta tendencia se une a la moda más elegante y a la más casual, como demuestra Marta Rimbau con este sport-chic en tonos rojos.

Puede ser que tengas dudas con algunas de estas tendencias, pero -por si las moscas— ficha un 'outfit' de este estilo en tu armario porque no prometemos que no vayas a sucumbir.

