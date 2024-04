Estos son los nuevos pantalones de Zara virales (y no son los de leopardo)

Hay más vida después de los famosos pantalones de Zara de estampado de leopardo. Damos fe. Prueba de ello es que se han hecho virales otros pantalones en España de la marca estrella de Inditex, esta vez de color blanco.

Se trata de unos pantalones de talle alto y tipo 'cullotte' que favorecen muchísimo. Este modelo estiliza y provoca ese efecto de pierna infinita, alarga la figura y es muy versátil: queda bien con una blusa, una camiseta básica o un 'crop top' y un kaftan.

Pantalones virales de Zara

Pantalones de tiro alto de Zara. ZARA.

Jeans ZW Collection marine straight tiro alto. Para sorpresa de nadie, quedan pocas unidades de este modelo de jeans de tiro alto y cintura con trabillas. Cuenta con cierre frontal con cremallera y botón, y bolsillos en la parte trasera.

Son de tejido elástico, los bajos tienen un acabado sin costura y el tallaje va desde la 32 a la 46. Eso sí, algunas tallas se están agotando. (Precio: 29,95 euros / Ref: 1934/042).

Jeans ZW Collection marine straight tiro alto. ZARA.

La 'influencer' Cristina Cerqueiras ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que nos enseña este modelo 'top' ventas de Zara y lo pone a prueba, mientras nos da su opinión.

La creadora de contenido ha combinado estos vaqueros con un top de manga corta en color crema, una chaqueta estampada en colores azules, grises y blancos, unos tacones blancos de Mango y un bolso azul a conjunto con la chaqueta.

Cerqueiras comenta que le gusta mucho el largo que tienen y la elegancia que aporta el corte ancho de pierna; sin embargo, sostiene que —para su gusto— le faltan bolsillos delanteros y el tiro es demasiado alto. Y es que no olvidemos que el talle tan elevado puede no resultar cómodo a todo el mundo, al mismo tiempo que marca la zona del bajo vientre. De hecho, algunos de los comentarios al post que ha subido la 'influencer' hablan precisamente de eso, de un talle que no es para todo el mundo.

Si eres de las que sí les gusta este estilo, decirte que este modelo de la colección 'ZW Marine' de Zara están disponibles en cinco colores más. Desde negro, hasta gris, pasando por todas las tonalidades lavadas de color vaquero. Y sí, muchos de ellos están en últimas unidades.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.