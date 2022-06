María Pombo tiene los pantalones estampados MÁS BONITOS del verano y que mejor quedan con merceditas

Lo de que María Pombo sea la 'influencer' de moda más valorada por las jóvenes españolas no es casualidad. La madrileña presume de un estilo único, protagonizado por todas las prendas que marcan tendencia cada temporada, y tiene el don de saber diferenciar sus looks con los diseños más originales.

Pombo, además de ser creadora de contenido, es una mujer emprendedora que ha sabido hacerse hueco en el mundo de los negocios. A sus 27 años de edad, no solo es imagen de distintas marcas de moda y belleza, sino que tiene su propio festival de música y, por supuesto, su propia firma de moda, que es una de las favoritas de las chicas con más estilo.

En el armario de María Pombo, como es lógico, no faltan prendas de su propia firma de ropa, Tipitent. Pero, sin duda, el fichaje estrella de la marca para este verano es el que la propia 'influencer' ha mostrado en su último post de Instagram. Hablamos de un pantalón de tiro alto de corte ligeramente acampanado y tobillero, con bolsillos delanteros y traseros, y protagonizado por un estampado multicolor (en tonos blanco, naranja, malva, rojo, verde caqui...) y flores.

María Pombo ha llevado este pantalón con una camiseta de color naranja de corte asimétrico (con un solo hombro) que combina a la perfección con el diseño. Al look, además, le ha añadido unas cadenas doradas de diferentes tamaños de Agatha Paris, firma para la que ha colaborado recientemente. Y, a modo de calzado, la 'influencer' ha lucido unas merceditas de color verde caqui, que quedan ideal con el resto del look. No obstante, se trata de un pantalón que podemos combinar con otro tipo de calzado, tanto con zapatillas como con sandalia plana o incluso cuña.

El pantalón lo encontramos disponible en la web de la firma en todas las tallas (desde la XS a la XL) a un precio de 70 euros.