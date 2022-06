El bañador de Mango que cuesta menos de 40 euros y llevarán las 'influencers' más estilosas en Santorini

Los bañadores están adquiriendo más protagonismo y espacio en nuestro armario, reclamando el puesto que les pertenece tras años habiéndolos subestimado. No solo quedan genial en las fotos frente al mar o apoyadas en el borde de la piscina, también estilizan mucho y nos ayudan a realzar las partes de nuestro cuerpo que más nos gustan.

Nuestras 'influencers' favoritas nos han enseñado el verdadero potencial de estas prendas de baño, creando verdaderos lookazos para ir a la playa, a la piscina o, incluso, para llevarlo como top en alguna que otra ocasión. Si nunca has probado a conjuntarlo con una falda, te estás perdiendo todo un mundo de posibilidades.

Al igual que con el resto de la moda, las tendencias también afectan a los bikinis y bañadores, por lo que si no quieres gastar un dineral todos los años en renovar tu colección, tienes dos opciones: optar por diseños atemporales o que sean 'low cost'.

Por esto, en el momento que encuentras uno que cumple con ambas características, es todo un tesoro. Lo mismo hemos sentido cuando encontramos este bañador de Mango inspirado en el verano mediterráneo que nos ha fascinado.

Bañador con detalles fruncidos de Mango Cortesía

Tiene todo lo que necesita para que nos enamore: escote recto que siempre sienta bien, unas copas fruncidas que favorecen a todo tipo de pecho, corte alto en la pierna y un color azul tan intenso como las aguas de nuestro mar.

Este diseño clásico, pero divertido, será el favorito de las 'instagrammers' con más estilo que este año se paseen por la orilla de las playas de Santorini, a juego con los tejados tan idílicos de la isla griega.

Si este no es tu destino, no importa, ya que su color pega con cualquier situación veraniega que se presente. ¿Para la piscina? Ideal. ¿Un parque acuático? Irás con la seguridad de que no se te saldrá nada que no quieras. Incluso para una salida con amigas a tomas algo, ¿por qué no?

Bañador con detalles fruncidos de Mango Cortesía

Lo podemos encontrar en exclusiva en la web de Mango a un precio de 39,99 euros, es decir, que por menos de 40 € tendrás una de las prendas más versátiles de este verano. ¿A qué estás esperando?

