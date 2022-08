María Pombo se va a la verbena con su abuela con un look de sudadera y calcetines (sin zapatos)

María Pombo es considerada una de las 'influencers' de moda más relevantes de nuestro país. La joven de 27 años de edad ha logrado hacerse hueco en el corazón de las 'fashion lovers' gracias a un estilo sofisticado que no olvida las últimas tendencias, pero también gracias a su naturalidad en todos los sentidos.

En su perfil de Instagram la madrileña no solo comparte sus ideas de estilismos que resultan de lo más inspiradoras, sino que también muestra con total naturalidad cómo es su día a día, especialmente con su pequeño Martín. A mediados de agosto, la 'influencer' está disfrutando, como cada año, de unas vacaciones en familia en Cantabria.

Y aunque principalmente en esta etapa del año María aprovecha para descansar junto a sus seres queridos, lo cierto es que la 'influencer' sabe cómo aprovechar el tiempo y también está disfrutando de algún que otro plan de lo más divertido. Si bien es cierto que la pasada semana sorprendía con un look ideal, formado por camisa blanca y botas 'cowboy', para irse de concierto; en esta ocasión ha sorprendido a todos sus seguidores saliendo de fiesta con una persona muy especial de su familia: su abuela.

Las hermanas Pombo se fueron a la verbena con su abuela y, para la ocasión el 'outfit' de María no pasó desapercibido, ya que optó por un look de lo más cómodo, formado por una sudadera 'oversize' (que llevaba a modo vestido) y en calcetines (sin zapatos).

Este curioso e inesperado estilismo lo compartió su hermana Marta en las Stories de Instagram, donde contaba que no iban preparadas para ir a la verbena pero que todo sea por ver a su abuela. María compartió esta publicación de su hermana afirmando: "Yo me iba a la cama hasta que me he enterado al dejar a Gabi que la abuela estaba de fiesta (de ahí que no lleve zapatos".

Por supuesto, este estilismo sorprendió no solo a sus seguidores más fieles, sino también a la gente del pueblo que la vio en directo, tal y como hemos podido ver en Twitter.

Esta María Pombo a escasos metros de mi, en fiestas de mi pueblo, con un outfit de estar por casa y descalza. Vivo en una simulación — J🍩SUNE MARTIN (@Josunemartin_) August 15, 2022

Con este look, María Pombo demuestra una vez más que es fiel a ella misma y que no le importa lo que puedan pensar o decir de ella. ¡Bravo!