María Pombo sabe cuál es el look con camisa 'oversize' y botas que conquistará a todas las chicas que veranean en el norte

De norte a sur, de este a oeste. María Pombo presume de estilazo allá donde va. La 'influencer', tras disfrutar de unas largas vacaciones en las islas Baleares, ahora está aprovechando el mes de agosto en el norte, concretamente en Santander, junto a sus amigos y familia.

Por supuesto, en nuestra maleta no hay hueco para todo y, dependiendo del destino al que vayamos habrá prendas que no podrán faltar en nuestro equipaje. Si eres de las que veranea en el norte, debes saber que María Pombo tiene la clave para crear un look bonito, práctico, cómodo y original. Y, por supuesto, nosotras tomamos nota.

La creadora de contenido, que es una de las 'influencers' más seguidas por sus ideas de estilo, confirma que la camisa blanca 'oversize' es un imprescindible en nuestra maleta. Como ya hemos insistido en otras ocasiones, esta prenda es apta para cualquier temporada del año y podemos llevarla en todo tipo de looks, incluso solo con bikini.

En este caso, Pombo propone lucirla con un minivestido estampado y botas 'cowboy' altas, y sin duda el resultado es ideal. En concreto, la 'instagrammer' lleva un vestido de 'print' de rayas de la firma española Gimaguas, creada en 2018 por las gemelas Claudia y Sayana Durany y que confecciona piezas en colaboración con artistas artesanos diseñadas en Barcelona.

Se trata de un vestido corto con cuello alto redondo, tirantes finos y patrón de rayas verticales que favorecen la silueta. Se trata del modelo Rosa Simi y ahora mismo está rebajado en la web de la firma a un precio de 88 € (antes 125 €).

Vestido de rayas de Gimaguas Gimaguas

María completa su look además con unas 'cowboy boots' negras de Jimmy Choo, un choker dorado al cuello y un bolso baguette de bicolor cuero de Alohas.

Copia el look de María Pombo

Recrear el look de la 'influencer' en versión asequible es posible. ¡Aquí nuestra selección de prendas!

Copia el look de María Pombo Zara, Mango, Singularu y Alohas / Collage: Canva - 20minutos

Camisa blanca de lino 'oversize', de Zara. (Ref. 2731/058. Precio: 29,95 €)

Botas 'cowboy' negras, de Mango. (Ref. 27010053. Precio rebajado: 39,99 €).

Choker dorado, de Singularu. (Precio rebajado: 29,96 €).

Bolso bicolor, de Alohas. (Precio: 285 €).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.