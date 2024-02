María Pombo se atreve con la tendencia 'no pants' y va en braguitas por la calle

María Pombo está viviendo una de sus semanas más mediáticas. La 'influencer' acudió junto a sus hermanas, Lucía y Marta, el pasado lunes al acudir a El Hormiguero para promocionar su nuevo 'docu-reality' familiar: Pombo. Fue en el mismo plató de Pablo Motos, donde la creadora de contendido española sufrió un error de vestuario que le hizo estar incómoda durante su intervención en el programa. Sin embargo, continuando con sus compromisos laborales, María Pombo ha viajado hasta Milán para no perderse los desfiles más importantes de la Fashion Week italiana.

Milán es la ciudad del estilo más atrevido y sus calles, especialmente durante la Fashion Week, se convierten en todo un escaparate para captar las tendencias que más triunfan. En la pasarela urbana encontramos propuestas que no dejan indiferente y que marcan lo que más se llevará durante la próxima temporada. Por ello, Pombo ha deslumbrado con un look con el que, inesperadamente, se ha atrevido con la tendencia 'no pants' (también conocido como ir en braguitas por la calle).

¿Qué es la tendencia 'no pants'?

Como su nombre indica, consiste en no llevar pantalones, ni faldas. Básicamente, se trata de crear estilismos con shorts XS, 'culottes' o incluso calzoncillos o bragas, sin nada encima, o con ropa interior encima de medias transparentes.

¿Hablamos de una tendencia nueva? En absoluto. Fue el pasado 2023 cuando volvía a despegar, pero tal y como explica Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting, "No es una invención de las 'celebs' actuales o de las 'tiktokers'. Esta tendencia ya revolucionó el sector, por aquel entonces, de las 'bloggers' allá por 2012".

Sobre la pasarela, firmas como Miu Miu, Burberry o Bottega Veneta fueron las que se atrevieron a rescatarla con éxito absoluto, ya que no tardaríamos en ver estilismos 'no pants' en las alfombras rojas, en las colecciones de marcas 'low cost' como Zara, o incluso en el 'street style'.

El look en braguitas de María Pombo

María Pombo es una de las 'influencers' de moda más valoradas por las jóvenes españolas. Es por ello que es habitual verla sentada en el 'front row' de los desfiles más importantes, tanto a nivel nacional como fuera de España.

Para su primera jornada en la Milan Fashion Week, la madrileña ha deslumbrado con un look 'no pants', protagonizado por un 'dos piezas' , naranja de la firma española Simorra, fundada en 1978 de la mano de Javier Simorra.

Se trata de un conjunto de tonalidad anaranjada, casi tirando a rojo, que consta de un jersey de tricot de manga larga y una braguita a juego.

Gracias a la textura del punto, el diseño se adapta a la perfección a la figura de Pombo. Por un lado, el jersey es de manga larga con cuello chimenea y ajustado a su cuerpo. Por otro lado, la braguita de talle alto añade un toque de sensualidad y sofisticación. Y, juntas, estas dos piezas crean un conjunto en tendencia a la par que atemporal, reflejando la seguridad en sí misma que tanto caracteriza a María.

María Pombo en Milán Instagram / @mariapombo

Además, con la elección de este look, María Pombo ha apoyado la moda española en una de las semanas de la moda más importantes del planeta, como es la de Milán.

María Pombo en Milán con look 'no pants' Instagram / @mariapombo

El diseño, que la 'influencer' ha llevado con medias negras transparentes, pertenece a la colección Echoes of Nature de Simorra, enmarcada en la temporada de otoño-invierno 2023/2024, presentada en la pasarela 080 de Barcelona.

Desfile 080 Barcelona Fashion de SIMORRA - FW23/24 Simorra

