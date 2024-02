María Pombo y el incómodo error de vestuario para su visita a 'El Hormiguero'

María Pombo es la 'influencer' indiscutible de España. La creadora de contenido acumula 3,2 millones de seguidores y este éxito, al igual que le ha pasado a otras 'celebrities' como Georgina o Tamara Falcó, lo ha querido contar a través de un 'docu-reality' sobre su vida: Pombo.

La producción de Prime Video, que cuenta la lujosa vida de María Pombo y su familia, estrenó su primera temporada el pasado 29 de noviembre y tuvo una gran acogida. Por esta misma razón, la plataforma ha querido presentar la segunda parte que apunta a triunfar.

Con motivo de la presentación de esta segunda temporada del 'reality', María Pombo ha acudido a El Hormiguero junto a sus dos hermanas, también protagonistas de la producción: Marta y Lucía Pombo. Las tres están muy unidas y, por ello, han querido asistir juntas al programa de Pablo Motos. Y, por supuesto, sus looks no han dejado indiferentes.

Del acierto de Marta y Lucía al error de María Pombo

Marta Pombo brilló en el programa de Pablo Motos al lucir un vestido de color negro y corte mini con volantes en el bajo que, sin duda, favorecía su silueta. La creadora de contenido quiso dar un toque extra de elegancia con una blazer 'cropped' a tono y llevando la melena suelta y lisa, peinada con la raya en medio, y a modo de calzado unos zapatos negros, concretamente el modelo Plexi Sling 106 Black de Aquazzura.

Asimismo, Lucía Pombo también confió en este color para la elección de su 'outfit' con un mono largo de pernera ancha que le sentaba como un guante. Además, llevó un maquillaje muy natural y la melena suelta y ondulada.

Lucía, María y Marta Pombo en 'El Hormiguero' El Hormiguero

Sin embargo, María Pombo, a diferencia de sus hermanas, sí que arriesgó con su look y no le salió del todo bien su apuesta. La 'influencer' eligió un vestido de estampado de leopardo corto, de diseño 'strech', con escote asimétrico y aplique floral y un detalle de frunces por todo el cuerpo de lo más favorecedor.

Se trata de una pieza que pertenece a la firma Blumarine, disponible por un precio rebajado de 435 € (originalmente costaba 790 €), y que contaba con corte mini, hasta el muslo. No obstante, María Pombo tuvo una incómoda experiencia con este vestido, tal y como la propia 'influencer' ha contado en Instagram.

Vestido de leopardo de Blumarine Blumarine

Un detalle que pudo pasar desapercibido durante su interacción en El Hormiguero es que María se bajaba constantemente el vestido, lo que denotaba su incomodidad con el largo de esta prenda. Y ha sido la madrileña la que ha contado lo que realmente sucedía con su look: "'Storytime' de por qué me he pasado todo el programa haciendo esto", comienza Pombo en su 'story' mientras hace el gesto de bajarse el vestido. "Aparte de porque es un vestido como de lycra y con las medias se va hacia arriba, con eso contaba y quedaba con el largo perfecto, pero ¿veis, no? ¡El forro!", se queja mientras enseña este detalle del diseño.

María Pombo y el error de vestuario de su look para 'El Hormiguero' Instagram / @mariapombo

"Cuando iba andando, de repente me encuentro, cinco minutos antes de salir (a plató) que se ve muchísimo el forro. Entonces lo que han hecho ha sido coser los extremos del forro hacia arriba porque no había otra opción y eso lo que ha generado es que el vestido se...(suba)", cuenta mostrando la evolución del vestido que lleva puesto. "¿Me entendéis, no? ¡Nunca más!", finaliza en el vídeo.

María Pombo, una vez más, ha sido transparente con sus seguidores y ha querido contar esta experiencia de vestuario en la televisión, quienes han respondido mostrándole su cariño hacia la anécdota: "¡Porque eres humana, c***!", comenta un seguidor. "Me he sentido tan identificada contigo", añade otra. O "Estabas muy guapa, pero sí que se te subía. Las mujeres te entendemos", puntualiza una fan.

Las respuestas a la anécdota de vestuario de María Pombo Instagram / @mariapombo

