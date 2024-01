Georgina Rodríguez cumple 30 años: aciertos y errores de la 'celebrity' desde su salto a la fama

El tiempo no pasa en vano para nadie, pero hay algunas afortunadas que según cumplen años su imagen no hace más que mejorar. En este grupo selecto de privilegiadas se encuentra Georgina Rodríguez que recibirá sus 30 años el 27 de enero siendo su mejor versión: influencer, modelo, empresaria, mamá y todo un icono que acumula tantos seguidores como detractores desde que comenzó su relación sentimental con el futbolista Cristiano Ronaldo. Si bien no estamos aquí para hablar de él, es justo destacar que la modelo saltó a la fama hace ocho años cuando se hizo oficial dicha relación.

Desde entonces el cambio físico y de estilo ha sido más que destacable, consiguiendo afianzar una imagen personal ligada a su personalidad exuberante. Para celebrar su nueva década repasamos 10 looks icónicos de la modelo, ¿habrá acertado en todos?

Diez looks icónicos de Georgina Rodríguez: ¿OK o KO?

OK. Empezamos este repaso por looks icónicos en 2016 con un acierto a base de básicos con las tendencias de entonces. En aquel momento Georgina aún trabajaba como dependienta en Gucci pero ya apuntaba maneras de 'fashion icon'. Un estilismo veraniego con short vaquero, camiseta gris ceñida y sandalias romanas a la rodilla que podría pasar desapercibido de no ser por su maxibolso negro y el cinturón Gucci a juego.

KO. Pero no todo puede ser oro en sus inicios y en 2017 la influencer posaba en un barco junto a sus amigas con un conjunto un tanto complicado y falto de sentido: vaqueros pitillos largos y top deportivo. Poco más se puede comentar de él más que la evolución que veríamos años después.

OK. Devolviéndonos la esperanza y elevando su carrera de icono de la moda, en 2018 Georgina Rodríguez acudía a la alfombra roja del Festival de cine de Venecia vestida por la firma Twinset con un diseño lencero negro en encaje, transparencias y escote corazón que sentaba precedentes a sus futuros posados en todo tipo de photocall.

KO. Si bien este look es acorde a las tendencias de 2019 impuestas por las Kardashian, con el paso de los años chirría un poco la mezcla de estilos de sus prendas. Un pantalón ceñido con botas muy altas por encima y una chaqueta acolchada deportiva con un icónico bolso Chanel... rotundamente no aprobó.

OK. Durante 2021, meses antes de estrenar su propio 'reality' con Netflix, Georgina vivió un año increíble acudiendo a grandes eventos como el Festival de Cannes. Un hito que marcó un antes y un después en sus apariciones en la alfombra roja gracias a su vestido firmado por Jean Paul Gaultier que realzaba todas sus curvas y la convertía en "la princesa guerrera".

OK. Después de Cannes, en 2021 la modelo y empresaria siguió deslumbrando con su estilo personal y cada vez más definido. Las alfombras rojas se han convertido en el escenario donde más cómoda se siente y donde la vemos con los diseños más espectaculares. 'Back to black' y también 'back to Venice' porque Georgina volvía al festival de cine de Venecia vestida con un traje sastre negro con corsé superfemenino de Ermanno Scervino.

OK. Georgina está imparable, y en 2022 fue capaz de ser un icono de moda aun sobre el campo de fútbol dando apoyo a su pareja Cristiano Ronaldo. Con un vestido negro sencillo y elegante de escote corazón y largo midi con un kaftan verde de lo más elegante por encima de los hombros, y combinado con el icónico bolso Chanel esta vez en blanco.

OK. Más que adaptada a su nueva vida en Arabia Saudí, en 2023 Georgina se apuntaba otro tanto ganador con este estilismo en azul noche del diseñador Ali Kaoui. Un vestido palabra de honor en terciopelo, con abertura en el lateral y una capucha velada semitransparente que cubría la cabeza. Respetando la tradición y potenciando su físico, una de las mejores invitadas de los 'Joy' Awards.

KO. Y si creías que eras la única que repetía errores de estilo años después de haberlos cometido, aquí tienes a Georgina en 2023 repitiendo su fórmula vaquero ceñido + bota extra alta para acudir a un partido de fútbol. Por rematar el desafortunado look, una camiseta del equipo de Cristiano Ronaldo con el dorsal del mismo. Sin palabras.

OK. Para recuperarnos del disgusto, la modelo y empresaria ha empezado 2024 con muy buen pie en su más reciente alfombra roja vestida por Lena Berisha y su diseño joya de brillantes, escote palabra de honor escultórico y abertura en la pierna.

