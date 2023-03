Mango Renting: el servicio de alquiler de vestidos y looks para invitadas y eventos por menos de 30 euros

Desde mediados del siglo XX, la industria de la moda se ha caracterizado por lanzar tendencias en cada temporada, cambiando de estilo e incentivando comprar nuevas prendas para seguir estando "en la onda". Aunque no era un modelo sostenible, su durabilidad y diseños algo más atemporales hacía que siguiéramos teniendo esos vestidos o camisetas en el armario durante años.

Sin embargo, en los últimos años han aparecido las microtendencias, popularizadas en redes sociales y que su durabilidad es tan ínfima que solo están en boga apenas un mes. Al contrario que las tendencias tradicionales, estos diseños suelen ser más arriesgados y, en cuanto pasa poco tiempo, no nos lo volvemos a poner. Al final, en lugar de tener un buen fondo de armario, hemos convertido la moda en un 'fast fashion' con prendas de usar y tirar.

Esto, sumado a la alta contaminación de esta industria (siendo la segunda en el mundo con mayor impacto medioambiental), nos ha llevado a buscar nuevas alternativas más sostenibles, como el 'alquiler'. Pese a que se trata de una buena alternativa (sobre todo para eventos), no es una opción muy popular, pero Mango ha llegado para que cambiemos de opinión.

Por lo general, este tipo de empresas suelen prestar vestidos de diseñador a un precio elevado, lo que hacía que no todo el mundo quisiera decantarse por ellos si luego no podían quedárselo. Por este motivo, Mango ha lanzado 'Mango renting', el nuevo servicio de la firma para alquilar ropa con precios que no superan los 35 euros.

Dentro de la web, encontramos el apartado "Mango Renting", donde la marca ofrece alquilar alguna de sus prendas más bonitas durante 4 días para un evento u ocasión especial. Allí podremos encontrar, por ejemplo, prendas de su última colección Selection, como un vestido satinado de estilo lencero que de normal cuesta 89,99 €, pero que podemos alquilar por 30 euros.

Cómo alquilar

El procedimiento para alquilarlo es muy sencillo: en su sección de prendas de 'renting', buscamos el estilo que más nos guste. Cuando hayamos encontrado el look perfecto para el evento solo tendremos que elegir la talla, la fecha y la franja horaria en la que queremos recibirlo.

Por ejemplo, si nuestro evento es un sábado, lo mejor es seleccionar el jueves anterior como fecha de entrega en el calendario. Aunque ofrecen envíos rápidos en 24 horas, nos recomiendan hacer el pedido con al menos 48 horas de antelación, para que tengamos tiempo de probarnos el look y evitar imprevistos.

Pasados esos 4 días, tendremos que devolver el look. Siguiendo el ejemplo anterior, si lo pedimos para el jueves, tendremos que devolverlo un lunes. El proceso de devolución es muy sencillo:

Preparar el paquete. Guardamos los artículos en la caja donde recibimos el pedido y la cerramos con las pegatinas de seguridad que encontraremos dentro. No es necesario lavar las prendas, ya que de eso se encarga la firma. Desde Mango se pondrán en contacto con nosotros para acordar la hora y la dirección de recogida con antelación. Entregar el paquete. La empresa de mensajería pasará a recoger el pedido a la hora acordada en la misma dirección de entrega o en la nueva dirección acordada previamente. Si el día de la devolución cae en fin de semana o festivo, la recogida se hará al siguiente día laborable.

Debemos recordar que es muy importante devolver los artículos el día acordado, de lo contrario se nos cobrará 1 día de alquiler adicional.

¿Qué pasa si se mancha o si se estropea la prenda que hemos alquilado?

Si no hemos contratado el seguro de alquiler y los artículos sufren algún accidente irreparable que impida volver a alquilarlos, se cobrará de nuevo el importe completo del alquiler. Si, por el contrario, contratado el seguro de alquiler, se cubrirá cualquier accidente que sufran los artículos alquilados, como manchas permanentes, quemaduras, enganchones o rotos.

Sin embargo, el seguro no cubre el robo o pérdida (se cobrará 2 veces más el importe completo del alquiler) ni las roturas o manchas permanentes en el bajo (se cobrará una penalización adicional de 25 €. Si los desperfectos se encuentran más arriba de 12 cm, se cobrará de nuevo el importe completo del alquiler), ya que se considera un mal uso de la prenda y no un accidente.

¿Y si no nos queda cómo esperábamos?



Si una vez que nos lo hemos probado no nos gusta o es una talla que no nos queda bien, la firma nos devuelve el importe del pedido excepto los gastos de transporte y reacondicionamiento (un total de 13 € para la entrega estándar y 17 € para la entrega concertada). Solamente tenemos que mandar un email antes de las 00:00 horas de ese mismo día a pedidos@mangorenting.com con el asunto "Devolución prueba 24 h", con número de pedido, el listado de artículos que queremos devolver y la dirección de recogida. Después de esto, es igual que la devolución.

