El top más elegante de Mango ha llegado hasta la 'after party' de los Oscar 2023

Los Premios Oscar 2023 nos han dejado looks increíbles, vestidos asombrosos y diseños de alta costura que nos darán mucho de lo que hablar para los próximos días. Las amantes de la moda se fijan hoy en los looks más espectaculares de la noche, pero no hay que perder de vista algunos estilismos más sencillos que pueden darnos una grata sorpresa. Uno de ellos ha sido el elegido por Amber Valletta.

La modelo ha asistido a la 'after party' que la revista Vanity Fair organiza cada año después de la gala de los premios Oscar. Su look nos ha sorprendido y no solo porque es elegante, divertido y llamativo, sino por la marca que lo ha diseñado. Para pasear por el 'photocall' de esta exclusiva fiesta, la modelo y actriz estadounidense ha apostado por prendas de la colección más exclusiva de Mango.

Amber Valletta en la fiesta post-Oscar WireImage

La modelo acudió a la fiesta, celebrada en el Wallis Annenberg Center de Los Ángeles, con un traje de pantalón y americana blanco y un top de plumas del mismo tono. El pantalón, tipo palazzo, llegaba hasta los pies y resaltaba al máximo la figura de la modelo. En resumen, un look 'total white' que la convirtió en una de las mejor vestidas de la fiesta post-Oscars.

El top más elegante de los Oscar es de Mango

Aunque estemos acostumbradas a ver a las 'celebrities' con prendas de alta costura, firmas que normalmente se escapan de nuestro presupuesto, algunas como Amber Valleta eligen marcas más populares, como Mango en este caso.

Top estilo bandeau de plumas MANGO

Este top estilo bandeau de plumas es la mezcla perfecta entre sofisticación y originalidad. Cuenta con un diseño 'crop', sin mangas y con escote palabra de honor. Esta prenda, que todavía no está disponible en la web de Mango, forma parte de la exclusiva colección Capsule, centrada en prendas especiales pensadas para eventos. Estará disponible online a partir del próximo 20 de marzo y tendrá un precio de 200 euros.

GALERÍA | Errores y aciertos en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023



¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.