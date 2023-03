En bragas y con falda transparente: Ashley Graham se atreve con todo en los Oscar 2023

La edición número 95 de los Oscar nos deja grandes 'temazos' en alfombra roja y uno de ellos es el de Ashley Graham. La modelo americana considerada 'plus size' ha aparecido en la portada de las revistas de moda más importantes como Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan...

La modelo ha sido una de las primeras en llegar al Dolby Theatre para hacer su paseillo por la alfombra roja (este año es color champán, decorada por el mismo equipo que la gala MET). No ha dejado indiferente a nadie con su modelazo de Alberta Ferretti compuesto por una braga de color negro, una falda transparente de redecilla y un crop top con abertura en el escote y mangas de murciélago.

Combina el look con un recogido barroco, maquillaje con ojos ahumados y potente eyeliner y labios nude.

Ashley Graham en el photocall de los Oscar 2023 AFP via Getty Images

La modelo marcó un antes y un después con su irrupción en el panorama como modelo plus size. Ha sido imagen de campaña de marcas Macy's, Target, Bloomingdales y Old Navy. Cuando no desfile es habitual verla en el street style de las semanas de la moda de París, Nueva York, Milán, siempre a la última y transmitiendo confianza, energía y carisma.