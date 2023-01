Lo que el 2023 le depara a la moda (y lo que surja)

Todavía estoy barriendo el confeti de Nochevieja y ya tenemos la primera "imagen para la historia" de este 2023. Así se la gasta este año en el que tantos tenemos puesta la esperanza. Un Papa oficiando un funeral de otro Papa. Algo inédito. Al igual que muchas de las fotos que hemos visto estos días. Por un lado, Benedicto XVI estuvo en su capilla ardiente con zapatos negros, no los rojos que llevó durante su mandato. ¿El motivo? Este llamativo calzado está reservado a los Papas reinantes y simboliza, con su rojo cereza, la sangre de los que dieron la vida por Cristo. Todos ahora estaréis buscando los pies del Papa Francisco, pero no, no los lleva, porque ha renunciado a muchos de los símbolos tradicionales de la Iglesia porque los considera demasiado exagerados. Otra de las curiosidades vistas estos días nos lleva hasta las mantillas. Todos los que han acudido a este funeral han acudido de riguroso luto pero sólo la Reina Matilde de Bélgica cubría su cabeza y sus manos durante la misa celebrada en la Plaza de San Pedro, Doña Sofía no lo hacía. Probablemente por no ser ella, tampoco, reinante. Las diferencias son las que son, incluso entre los 'royals'.

Cómo decíamos este es sólo el inicio de un año apasionante donde veremos una Coronación en la que tenemos puestas muchas expectativas. The Crown nos ha convertido a todos en expertos en la Casa Real Británica y nos morimos por ver un buen terciopelo y unas joyas enormes. Queremos toda la fanfarria. Las carrozas, los oros, el ejército en pleno con sus uniformes de gala... Total, pagan los ingleses. Yo ya estoy preparando las palomitas.

Antes de eso llegarán todas las alfombras rojas. Si desde China no llegan malas noticias está será la primera "temporada de premios normal". Tenemos muchas ganas de alfombra roja. Los Feroz, los Goya, los Globos de Oro, los Oscars... Por cierto, que desde la Academia de Cine de EEUU han pedido a los actores y actrices que sean ecológicamente responsables en sus elecciones estéticas. Veremos en en qué se traduce esto. ¿Repetirán muchos modelito o habrá novedades de otro tipo?

Nicole Kidman en los Premios Oscar 2022 GTRES

Ojo, cuidado, que también tenemos elecciones varias en España y nuestros políticos ya empiezan a saber que #LaRopaHabla y seguro que vamos a tener mucha tela que cortar. ¿Volverán las corbatas a ser tema de conversación trascendental?

¿Volverán las corbatas a ser tema de conversación?

Este 2023 también hará 50 años que murió Picasso y mira, no sé si esto nos dará algo para rascar, pero me sirve para recordar que todavía tenéis 10 días para ver la Expo conjunta con Chanel en el Thyssen. Menuda MA-RA-VI-LLA. Ojalá más moda en los museos.

Para terminar no nos olvidemos que esta, nuestra casa, cumplirá un año en unos meses… ¡Y qué año! Esperamos que el primero de muchos y sobre todo que vosotras estéis al otro lado de la pantalla haciendo crecer esta preciosa comunidad que hemos creado. Alcemos las copas y brindemos por lo que está por venir. Que el 2023 nos traiga cosas bonitas (además de lo que os hayan dejado hoy los Reyes Magos). ¿Habéis sido buenos?

