¿Qué cosas dejarías tú de comprar?

Érase una urbanita para quien la naturaleza se reducía a los geranios de algunos balcones, una madrileña que ignoraba la existencia de una sierra flanqueando la ciudad. Érase una mujer domesticada que se volvió salvaje. Aún recuerdo a Kiki Nardiz, ella descalza y yo con tacones, convenciéndome de que el contacto de las plantas de mis pies con el suelo volvería mi pisada más saludable. Y a mí misma.

Antes de desembarcar en el proselitismo naturista curró y viajó mucho, siendo todo lo tópica que puede ser una española en Bélgica trabajando para una multinacional. Hasta que en 2014 el traslado de su empresa a otro país le llevó a tomar la “gran decisión”: abandonar los empleos convencionales para dedicarse a aquello en lo que llevaba años formándose como hobby: la medicina natural, la herboristería y las expediciones en la naturaleza. Cada vez sonaba con más fuerza su tambor interno. Todo se inició en aquel viaje a Canadá donde convivió con las primeras naciones: tribus nativas que residen en enormes superficies heladas, honrando un modo de vida ancestral. Me ha contado cómo la experiencia con una chamana le agitó profundamente, porque de su mano vislumbró los secretos de la madre naturaleza para compartirlos después con el mundo.

Kiki está acostumbrada a interpelar a los árboles. Habla con ellos, le responden las plantas y los propios senderos por los que surca a diario, buscando alimento. Vive con su familia a las afueras de Lovaina (Bélgica) recolecta flores, plantas, adquiere leche en una granja y no pisa un supermercado. El proceso fue gradual, eso sí. No se acostó siendo una hija del asfalto para levantarse naturista.

Primero, un año sabático tras despedirse de su empleo: introspección, prueba-error y adaptación a un medio que no es hostil, sino el nuestro natural; de ahí, poco a poco pasó a integrar dichos aprendizajes a su modo de vida y al de los suyos, y ahora se dedica a mostrar a las personas cómo habitar de nuevo en la naturaleza, reconciliándonos con nuestro lado salvaje. En la naturaleza se halla aquello que nos puede sanar, tal y como sutura sus heridas y se regenera; mensajes que Kiki desmenuza en su blog rewilding.drum, donde comparte herramientas que nos animan a reconectar con esa energía virgen de la que seguimos alimentándonos, aunque no seamos conscientes.

¿Has probado a andar descalza? Es algo que hace Kiki . PIXABAY

¿Vida salvaje?

Su extrema curiosidad ha permitido a Kiki entender que la 'domesticación' nos aleja de la naturaleza y, por tanto, bloquea nuestro impulso de conectar con una existencia más natural. Escuchándola he comprendido que salimos al campo con espíritu de turistas, no de exploradores. Lo hacemos como espectadores de una película, sin armonía ni integración con el entorno, pero cuando logramos la conexión auténtica nos brota un lenguaje que siempre ha estado dentro de nosotras, dormido. Es lo que Kiki llama 'rewilding' o 'asalvajarnos' de nuevo. Aprendo a su lado. Me invita a preguntas como si buena parte de las llamadas enfermedades de la civilización, muchas emocionales, no surgirán porque habitamos un suelo enfermo, y porque nos desplazamos de un modo automático, aceleradas, cargando pesos infinitos. Viviendo hacia el exterior y desacopladas de un interior que pide escucha y cuidado. Hablo en femenino, no solo porque seas una lectora a buen seguro, sino porque las mujeres resonamos en esa clase de desconexión que nos causa un malestar impreciso, pero que corroe y cercena la salud, física y mental. Espacio para nosotras, tiempo para perderlo, salir de la rueda que gira y gira… cosas que queremos y a las que cuesta poner nombre.

Dejar de comprar

En una de las entradas, Kiki Nardiz contaba que había dejado de comprar cosas porque consideraba que ya no le aportaban; algunas de las que, bien pensado, a mí me costaría prescindir, como los libros. Ella argumenta que no se trata de un desafecto hacia la lectura, sino que comparte cualquier ejemplar con sus amigos y familiares a través de una biblioteca de intercambio y así todos leen lo que uno de ellos adquiere.

También ha dejado de adquirir papel de regalo. ¿Para qué? Absurdo gastar dinero en algo que termina roto al minuto de entregar el obsequio a su destinatario. Apenas adquiere ropa, repite la que tiene y la pregunta ¿qué me pongo hoy? ha salido de su vocabulario. Tampoco compresas ni tampones, utiliza las de tela (¡¡como las abuelas!!). Ni agua, porque consume la de un manantial cercano a su domicilio; y prepara desodorante casero con lavanda, salvia, tomillo y toda suerte de plantas aromáticas y aceites esenciales. Emplea aceite de coco como dentífrico porque posee propiedades antifúngicas y bactericidas (curioso que me lo haya recomendado mi doctora, ingerido en ayunas)… y como estas tiene un sinfín de prácticas a las que puedes echar un vistazo en rewildingdrum.com y que me han demostrado lo apegada que sigo a pequeños hábitos en mi día a día de los que me cuesta prescindir.

Interesante la pregunta. Esa reflexión interna sobre qué dejaríamos de todo lo cotidiano que nos rodea habla más de nosotras de lo que nos pensamos. ¿A ti qué te parece? ¿Qué cosas dejarías tú de comprar?