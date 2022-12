Los doce 'momentazos fashion' (no siempre positivos) de 2022

Mi primer fin de año junto a vosotras. ¡Y qué año! Muchas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo por dar fe de que #LaRopaHabla. Por eso de las primeras veces, las listas y los recopilatorios de fin de año quiero que viajéis conmigo por estos 365 días y los modelitos que más han dado qué hablar. La clase política y los 'royals' casi que monopolizan este listado pero… la vida es así, no la he inventado yo. ¡Empezamos!

Enero y los 40 de Kate

Comenzamos el año con una de las musas de esta columna cumpliendo 40 años. Momento para hacer públicos unos retratos oficiales de la entonces Duquesa de Cambridge, de lo más regios. Kate Middleton posaba como la princesa en la que se convertiría sólo unos meses después. Dicen de ella que es el valor más sólido de la monarquía inglesa y durante todo este año lo ha demostrado, aguantando, siempre correctísima, embistes de todo tipo.

Kate Middleton cumple 40 años Europa Press

Febrero y la maldita guerra

Una camiseta verde se ha convertido este año en el símbolo de la guerra. Desde el mismo día que Rusia invadió Ucrania, el presidente Zelenski abandonó el traje de chaqueta para vestir de modo casi militar (eso sí, sin traspasar las líneas, nunca ha llevado uniforme). No ha importado el momento o el lugar. Sólo el frío ha hecho que añadiese una sudadera, a veces negra, cuando la cosa estaba complicada. Todos estamos deseando volver a ver a Zelenski con corbata, tendrá un buenísimo significado.

Zelenski: "Si no nos ayudáis hoy, la guerra llegará a vuestros países" Europa Press

Marzo y un nuevo Macron

Claramente la guerra de Ucrania nos ha marcado a todos este año. Los apoyos al país en modo estético han sido innumerables. Desde la camisa ucraniana que llevó Doña Letizia en un acto hasta la profusión de looks en azul y amarillo (los colores de la bandera del país) en Parlamentos y alfombras rojas a lo largo y ancho del mundo. Pero quizá de todos estos homenajes yo me quedo con este de Macron. Con una sudadera de las Fuerzas Paracaidistas francesas, con barba de varios días y preocupado por el futuro de Europa. Claramente su fotógrafa oficial, Soazig de la Moissonnier ha marcado un antes y un después en la comunicación política a lo largo de estos 365 días.

Emmanuel Macron con susadera de la brigada paracaidista. @soazigdelamoissonniere

Abril y la reina de la moda para todos

Con la llegada de este mes llegaba también Marta Ortega a lo más alto de Inditex. La hija de su fundador tomaba las riendas de la empresa española más internacional. Para hacerlo oficial la marca hacía pública la fotografía oficial de la nueva Presidenta del grupo. Podía parecer un simple retrato pero escondía muchas cosas. En blanco y negro, muy editorial de moda. En traje de chaqueta masculino, working total, sí, pero con la chaqueta por encima de los hombros. Tendencia absoluta. Amancio hacía ropa, Marta habla 'moda'.

Marta Ortega posando para el retrato oficial como presidenta de Inditex. Cortesía

Mayo y las abdominales de la reina

Todo este año Doña Letizia ha estado jugando con la prensa al 'ahora que enseño', no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Todo empezó con este vestido que dejaba al aire sus marcados abdominales. La polémica que desató fue el principio de un año de looks de lo más interesantes de la monarca. Que si ahora las piernas, que sí aquí tenéis mi espalda… Quizá unos más acertados que otros, pero todos responsables de cientos de artículos y horas de televisión.

Letizia y el vestido de la controversia.

Junio y un juicio de locos

Con el inicio del verano llegaba la resolución del juicio más mediático del año, el de Johnny Depp y su ex Amber Heard. Emitido en directo y con cientos de partidarios a uno y otro bando. Independientemente del resultado quizá lo más sorprendente de todo ha sido el desarrollo estético del mismo. Durante las semanas que duró nos fuimos dando cuenta del extraño comportamiento de Heard, que imitaba día tras día el atuendo del actor. Desconocemos el motivo, pero lo que está claro es que no le funcionó. La gente dudó de la salud mental de ella y además, perdió el juicio. Legalmente hablando.

La actriz Amber Heard, durante una de las jornadas del juicio contra Johnny Depp. GTRES

Julio a vueltas con las corbatas

Una prenda con tan poca tela como una corbata se ha convertido en toda una declaración política. Sánchez pedía este verano que no se llevara para evitar aires acondicionados. Cosas del ahorro energético. El lío del ahora me la pongo, ahora no, le ha dado al Presidente más problemas de los que se imaginaba y a los periodistas muchas líneas de texto.

Pedro Sánchez sin corbata, pidiendo al resto de 'colegas' que hicieran lo propio.

Agosto, bye bye Boris

El adiós definitivo de Boris Johnson parecía que acababa con la crisis política del Reino Unido, pero a la vez nos dejaba huérfanos de imágenes del político más estrambótico de las últimas décadas. Su despreocupación estudiada para ocultar su elitista formación nos dejó momentos inolvidables.

El primer ministro británico saliente, Boris Johnson, durante el discurso de despedida en Downing Street en Londres. NEIL HALL / EFE

Septiembre, un adiós tan inesperado como esperado

Parecía eterna pero el 8 de septiembre nos dejó Isabel II. Su despedida, con toda la pompa y la circunstancia, nos dejó imágenes para la historia. Las despedidas, de su familia, de personajes públicos y de todo el pueblo inglés fueron de lo más emotivas. La Reina más longeva, la que usó el color como manera de destacar a pesar de su pequeña estatura. Aquella que hizo de los sombreros y los broches un signo de identidad. Eterna Majestad.

Esta es la última imagen pública de la reina Isabel II GTRES

Octubre, la ministra atrevida

El desfile del 12 de octubre es siempre uno de mis momentos favoritos del año. Podemos ver a toda la plana mayor del Gobierno en 'otro ambiente' y aunque siempre se especula sobre el modelito de la Reina, lo cierto es que este año mi favorito fue el de la Ministra Portavoz, Isabel Rodríguez. Un original modelo confeccionado por Ana Locking con pañuelos tradicionales extremeños, lugar de procedencia de la política. Sé que no obtuvo muchos aplausos pero para mí fue perfecto. Modernidad, tradición y atrevimiento ¿Qué más puedo pedir a un estilismo?

La ministra Isabel Rodríguez en el Día de la Hispanidad con diseño de Ana Locking. GTRES

Noviembre y 'las raíces' de Michelle Obama

Michelle Obama ha sido la Primera Dama estadounidense más mediática, con permiso de Jackie Kennedy, de la historia. Y sigue ocupando titulares muchos años después de abandonar la Casa Blanca. En la presentación de su segundo libro nos ha sorprendido a todos con un potente cambio de look. Más moderno, más juvenil, pero sobre todo mucho más racial. ¿El motivo? Ha dejado su pelo al natural y marcado sus rizos. Ella misma explicaba que siempre ha querido llevarlo así, pero que sabía que el mundo no estaba preparado para que lo llevara así durante su tiempo en política (aunque fuera de consorte).

Michelle Obama en un acto promocional de su libro: "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times". GTRES

Diciembre y la gran campanada

Con el mes casi acabado creo que todavía no puedo decir cuál es la foto de estos 31 días, porque probablemente vuelva a ser la de Cristina Pedroche, que desde hace años nos tiene a todos pegados a la tele los últimos segundos del año para ver con que nos sorprende. ¿Con qué se atreverá en esta ocasión?

