Laura Pausini tiene el truco definitivo (y en tendencia) con el que parecer más alta sin apenas esfuerzo

Anoche, Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López, los cuatro 'coaches' de La Voz, acudieron a divertirse a El Hormiguero, donde presentaron la nueva edición de 'talent show' musical que se estrenará próximamente en Antena 3.

En el programa desvelaron que nuestra italiana favorita (con permiso de Raffaella Carrá) es la cabecilla del grupo en el concurso musical y airearon en pleno 'prime time' cómo Laura les manipula para despistarles cuando tienen que elegir al concursante que formará parte de su equipo.

"Se gira y empieza a poner caras para que pensemos que se ha equivocado y no le gusta", reconoció el cantante puertorriqueño. "Realmente, lo que hago cuando no me gustan es ponerme bizca", explicó ella.

Sin embargo, en cuanto se levantaron de la silla no pudimos dejar de fijarnos en el conjunto de Laura Pausini, y es que la italiana dio en el clavo con un look de inspiración setentera (que nos recuerda a las últimas campañas de Gucci) en el que muestra uno de los trucos definitivos para parecer más alta con el accesorio tendencia de la temporada.

¿Pantalones 'wide leg' y botas de gogó? Sí, por favor

Pausini combinó anoche una blusa con transparencias y un blazer azul, pero lo que realmente nos interesa es la parte inferior de su 'outfit', compuesto por unos pantalones granates 'wide leg' y unas botas de plataforma extra grande.

Laura Pausini, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López en 'El Hormiguero' GTRES

Esta combinación es perfecta para aquellas personas que no solo quieren sumar un par de centímetros (o cinco) a su estatura, también consigue el efecto de piernas infinitas gracias al diseño y el corte amplio de sus pantalones.

Por un lado, la cintura alta, el ancho de los bajos y el largo hasta el empeine consigue crear una línea vertical muy pronunciada en su figura, creando el efecto óptico de ser más alta. Por otro lado, los evidentes centímetros de más de los zapatos de plataforma consiguen aumentar aún más esta ilusión.

Al combinarlo con una blusa metida por dentro de los pantalones, enfatiza la impresión de unas piernas más largas. Sin embargo, el blazer 'oversize' contrarresta en parte este efecto.

Si lo que buscas es parecer más alta, apúntate a la tendencia de las botas de plataforma, que viene muy fuerte este otoño y combínalas con unos pantalones campana o 'wide leg' largos. Éxito garantizado.

