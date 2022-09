Los bolsos que serán tendencia en otoño 2022

Son cómodos, versátiles y completan a la perfección nuestros looks. Hablamos de los bolsos, los compañeros inseparables de cualquier 'fashion lover'. Ya sea en su versión más 'trendy' o en sus formatos clásicos, este accesorio es un imprescindible y, cada temporada, nuevos modelos salen a la luz y nos roban el corazón.

Aunque no somos adivinas, hay muchas pistas sobre cuáles serán los accesorios que más vamos a llevar esta temporada otoño-invierno, especialmente ahora que las firmas más importantes han comenzado a enseñar sus piezas en las semanas de la moda. Para que no nos pille el toro, hemos echado un ojo a las pasarelas y también a los looks del 'street style' de algunas de nuestras ciudades favoritas, y esto es lo que hemos encontrado.

Los maxi-bolsos

Maxi-bolsos Vincenzo Grillo (Imaxtree)

La primera tendencia, muy adecuada para la vuelta al cole, es la de los bolsos de tamaño XL, bolsos grandes tipo 'shopper' de piel o de cualquier otro tejido. Vienen genial para las que empiezan el nuevo curso, para llevar el material escolar, para volver al trabajo o para llenarlo de cosas en un viaje de última hora. Por su gran variedad de modelos, por su amplitud y por su comodidad se ha convertido en uno de los accesorios en tendencia en esta nueva temporada, incluso es protagonista dentro de las pasarelas.

Los mini-bolsos

Mini-bolso Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Pasamos de un extremo al contrario. Aunque la comodidad hoy reina en nuestra forma de vestir, no todas las tendencias son tan prácticas como nos gustaría. Es el caso de los mini bolsos, un accesorio cada vez más de moda en el que probablemente a muchas no nos quepa casi ni el móvil, por no hablar de la cartera, las gafas o unos pañuelos. Los hemos visto en pasarelas y combinado en los looks de muchas 'celebrities', así que nos atrevemos a decir que lo seguiremos viendo este otoño.

Bolsitos con cadena

Bolso con cadena Valentina Valdinoci / Imaxtree

Los bolsos con asas de cadena nos llevan acompañando ya un tiempo, pero no parece que nos vayan a abandonar. El 'street style' está repleto de este tipo de accesorio, ya sea en bolsos de mano, de hombro o bandolera. Su versatilidad hace del negro el color más común en estos bolsos, pero hay que recalcar que los bolsos de colores brillantes y cadena vienen cada vez con más fuerza.

Con (mucho) estampado

Bolso estampado Sarah Treacher / launchmetrics.com/spotlight

Una tendencia para las más atrevidas, quizá algo más difícil de combinar que otros pero mucho más original. Lo excéntrico se lleva este otoño y lo hemos visto en las pasarelas y en las calles de las ciudades con más estilo: formas geométricas o arquitectónicas, pinturas, formas sugerentes, tejidos inesperados,... Este tipo de 'trends' nos invita a no tenerle miedo a arriesgar, a mezclar estampados ni a romper con las clásicas normas de la moda.

Bolsos en forma de media luna

Bolso de mano en forma de media luna Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Bolsos con formas curvas y asas cortas que vimos en las colecciones de firmas como Bottega Veneta y que ya estamos viendo por las calles de nuestras capitales de la moda preferidas. Esta indiscutible tendencia se ha aplicado a todo tipo de bolsos; de mano, para el hombro, incluso bolsas de bandolera. También en todos los tamaños, colores y tejidos. Hay un bolso de media luna para cada ocasión, solo hay que buscarlo.

