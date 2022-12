Sienna Miller tiene las botas de lujo más calentitas de la temporada con clon 'low cost' en Oysho

Con el frío, las prendas de borrego han vuelto al 'street style'. Y parece que, cada año, llevamos este tejido un paso más allá, llevándolo bien visible y no solo como un forro interior. El borreguito es tendencia y ahora también han llegado a las botas maximalistas.

Si las tan populares Ugg nos parecían cómodas y calentitas, las enormes botas de montaña forradas de borrego, tipo après-ski, incluso las superan. Y están, poco a poco, conquistando el 'street style' invernal, gracias a 'celebrities' como la actriz Sienna Miller. La actriz, de paseo por Nueva York, ha combinado un clásico abrigo de paño con unas botas de montaña de la firma Chanel.

Sienna Miller en Nueva York Dylan Travis (Gtres)

Con este tipo de calzado, no nos cuesta imaginarnos tomando un buen café caliente en la estación de esquí. Pero las 'celebrities' se han encargado de sacarlas de las estaciones y llevarlas a sus looks más modernos y casuales.

Si Sienna las llevaba con un sencillo y cómodo abrigo de paño, Rosalía se las calzaba para dar uno de sus conciertos en Portugal, combinadas con unos maxi vaqueros y una bomber verde.

Rosalía actuando en Portugal Instagram / @rosalia.vt

Cómo hacerse con unas

Chanel no es la única firma de alta costura que se ha atrevido con el estilo après-ski; marcas como See by Chloé o Prada ya tienen modelos similares que siguen esta tendencia tan rústica. Y es que, aunque parezcan una locura estilística y sean una cuestión de amor u odio, parece que la tendencia empieza a consolidarse. Así lo dicen las pasarelas, pero también las marcas más asequibles, que están empezando a traer este tipo de botas a sus estanterías. Es la oportunidad perfecta para hacernos con este calzado tan cómodo y trendy e invertir en una moda que promete un largo recorrido.

Un ejemplo son estas botas alpinas de Alpe, disponibles en El Corte Inglés y muy parecidas a las de Chanel que ha llevado Sienna Miller. Aunque tienen un precio algo elevado (129,95 €) son una inversión que no te fallará en los próximos inviernos o en tus viajes de Navidad a los países más fríos.

Botas Alpe (Ref. 001003075302004) El Corte Inglés

Otra opción, de un estilo similar a las de la actriz, son las nuevas botas que Oysho ha sacado al mercado, estas en color marrón y acordonadas. Tienen un precio de 55,99 euros y prometen ser uno de sus 'best sellers' de los meses de invierno.

Botas acordonadas (Ref. 1175/080) Oysho

