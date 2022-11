Hasta el muslo, con tacón y de cuero: así son las botas más atrevidas de Chiara Ferragni (y solo ella sabe cómo llevarlas)

Cuando Chiara Ferragni decide lucir una prenda no lo hace al azar. La italiana tiene el don de la visión, tanto para los negocios como para la moda, y por ello es una de las creadoras de contenido pioneras más famosas del mundo.

En cuestión de moda, Chiara Ferragni no le dice que no a nada. La 'influencer' se atreve a lucir incluso aquellas prendas que la mayoría de gente se negaría a llevarlas jamás; pero ella es así, y no hay nada que se le resista. La hemos visto llevar prendas transparentes que han dejado su cuerpo prácticamente al descubierto, zapatos con plataforma XXL o estampados de lo más excéntricos, pero parece que este invierno ya ha elegido su nuevo calzado favorito que, aunque a primera vista puede no convencer del todo, sabemos que podría acabar conquistándonos.

La 'it girl' continúa su carrera como empresaria y sigue colaborando con cientos de marcas, además de tener la suya propia. Su último trabajo es de la mano de la cadena Douglas, especializada en productos de belleza y cosmética y donde se venden otros de maquillaje de la firma de la italiana, y que acaba de abrir su nueva tienda en Palermo, cita a la que Ferragni no pudo faltar.

Para esta apertura, la italiana consiguió reunir a cientos de fans que la fueron a recibir. Y, por supuesto, para la ocasión, Chiara Ferragni lució un look que no iba a pasar desapercibido: formado por un mini vestido de punto de color azul turquesa, de manga larga con cuello redondo, así como una bomber XL negra, que aportaba un toque muy urbano al 'outfit'. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención del estilismo fueron las botas de las que te hablamos, de caña alta hasta el muslo, que crea un efecto de alargar las piernas de lo más favorecedor, con tacón y de cuero brillante.

Chiara Ferragni en la inauguración de una tienda en Palermo GTRES

Son unas botas muy atrevidas que no todo el mundo llevaría pero que Chiara Ferragni, sin quererlo, ha vuelto a desvelar el truco para lucir este tipo de calzado con carácter y estilazo. Y es que si queremos conseguir ese efecto de alargar las piernas, la clave está en llevarlas con vestidos o faldas cortas y preferiblemente que sean diseños amplios o con algo de vuelo. ¡El resultado es ideal!

