Georgina enfurece a las redes con su último look: "el mundo no necesita otra Kardashian"

En los últimos años, Georgina Rodríguez ha ido cambiando su estilo hacia uno mucho más exuberante y atrevido. Desde que conoció a Cristiano Ronaldo, poco queda de la joven dependienta de Gucci, ahora se ha convertido en toda una 'business woman'.

Su evolución ha sido bastante notable, ya que en sus inicios todos la veían como una chica normal con un estilo bastante informal hasta que por fin consiguió un estilista y pasó a ser "la novia de" a Georgina, con una estética muy elegante que nos dejó a todos sin palabras. Con el paso del tiempo ha decidido explorar su lado más sensual, marcando su figura curvilínea en vestidos ajustados, cambiando su plan de ejercicio y apostando por diseños más sugerentes y explosivos.

Ahora, la de Jaca ha cruzado el charco y lleva un par de semanas en Estados Unidos, donde ha asistido a la gala de los Premios Latin Grammy en la que ha dado mucho que hablar, tanto por su look como con el "encontronazo" que tuvo con Rosalía, además de por el supuesto cabreo de después por no disponer de su jet privado.

El último look de Georgina ha escandalizado a Instagram

Georgina sigue todavía en la ciudad del pecado y de nuevo a vuelto a ser el blanco de las críticas en internet, donde se la ha tachado de soberbia, altiva, prepotente o presumida, pero entre los que más se repite es que se ha convertido en una nueva Kardashian.

En su última publicación de Instagram, vemos a Georgina posando en un casino con un 'total look' de Vetements cargado de la cabeza a los pies de billetes que, para ser sinceras, nos recuerda mucho a los estilismos que suele llevar Kim Kardashian de Balenciaga.

Otras personas también se han dado cuenta de esta similitud y no han dudado en llenar los comentarios de la 'influencer' con sus apreciaciones. "Chica, te estás esforzando demasiado, por favor, no eres una Kardashian, sé original, mantente humilde. Te admiro, pero esto es demasiado vulgar", "no creo que el mundo necesite otra Kim Kardashian" o "esta se cree que es una Kardashian" son algunas opiniones que nos podemos encontrar.

Por otro lado, también la han acusado de incentivar a la ludopatía y de mal gusto a la hora de vestir y por la moda. La 'influencer' ha hecho caso omiso a estos comentarios negativos y no ha querido pronunciarse al respecto. Sin duda, el viaje a las américas de Georgina no para de crear polémica tras polémica.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.