Katy Perry reinventa el look 'total denim' y lo adapta a la alfombra roja

No cabe duda de que es la 'macrotendencia' del año. El 'total denim' es el look dosmilero por excelencia y, en 2022, ha vuelto, quizá para quedarse. Dos décadas después, la moda de conjuntar vaquero con vaquero ha conquistado las pasarelas, el 'street style' y también las alfombras rojas. Dua Lipa, Camila Cabello, Bella Hadid y ahora también Katy Perry han conseguido devolver el vaquero a su máximo apogeo.

El vaquero es el tejido más atemporal y versátil de la historia, apto para todos los gustos y edades. Lo solemos ver en pantalones, camisas y cazadoras, aunque cada vez lo usamos en prendas más inverosímiles, como en botas o tops ajustados. Es, sin duda, una apuesta arriesgada. Pero, si conseguimos combinar bien dos prendas vaqueras diferentes, lograremos un look de diez, en tendencia y muy original, que puede salvarnos en más de una ocasión.

Como inspiración, nos viene de perlas el look de Katy Perry. El pasado miércoles, la cantante americana acudía a los premios CMA Awards, en honor a la música country, con un look 'total denim' que atrajo todas las miradas y que podemos recrear con prendas de nuestro armario.

Vaqueros extra-anchos y top XS

El tejido vaquero es uno de los más usados en los looks diarios, una tela cómoda y muy versátil que solemos clasificar como casual. Sin embargo, Katy Perry ha conseguido lucir un 'total denim' en una alfombra roja, demostrando que la tela vaquera tiene mucho que aportar en un look de fiesta.

La cantante ha seguido una de las fórmulas estrella para crear un conjunto: combinar una prenda extra grande con una más pequeña y ajustada. Lo vemos perfectamente en este look, en el que ha combinado unos pantalones vaqueros muy anchos y largos con un top ajustado, creando un contraste muy favorecedor y original.

Katy Perry en los CMA Awards GTRES

Por supuesto, al tratarse de una alfombra roja, no podía quedarse ahí. El toque original y llamativo lo ha dado el enorme lazo, también en tela vaquera, que decoraba los pantalones de la cantante. Pero no tenemos por qué seguir este ejemplo para nuestros looks vaqueros: la combinación entre dos prendas 'denim' nos servirá para llamar la atención con estilo allá donde vayamos.

