Kate Moss cumple 50 años: repasamos sus looks más icónicos, del vestido transparente al pijama de Dior

No hay duda de que es uno de los iconos de la moda internacional, dentro y fuera de la pasarela. Kate Moss, la modelo más rebelde de la generación de los 90, ha sabido hacer historia durante toda su trayectoria profesional y ganarse a legiones de fans, también en España, que aún veneran su inconfundible estilo.

Ahora, lejos de la polémica (con alguna salvedad, como los robados que causaron alarma por su posible desmejoría) para dar una versión sofisticada, adulta y muy maternal (es habitual verla acompaña de su hija Lila).

Sin embargo, siempre ha sido fiel a un estilo reconocible en el que se siguen inspirando muchas mujeres, influencers incluidas, ya que su forma de entender la moda ha creado auténticas tendencias, como el vestido lencero de efecto desnudo o la actual moda no pants. Te lo demostramos repasando los looks con los que ha hecho historia, coincidiendo con la celebración de su 50 cumpleaños.

El vestido transparente que marcó una generación

Kate Moss y el vestido 'naked' más 'naked' Getty Images

Corría el año 1993 cuando Kate Moss deslumbró en la fiesta de la agencia de modelos Elite con el vestido efecto desnudo más famoso de la historia. La británica, que por entonces solo tenía 19 años, apareció con un vestido lencero de reflejos plateados que dejaba al aire el pecho y las braguitas (una de las tendencias más fuertes del 2023).

Una propuesta arriesgada y muy innovadora para la época que, sin duda, marcó un antes y un después sobre cómo llevar bien el naked dress... ¡incluso con chanclas!

Cómo vestir en un festival como una supermodelo

La supermodelo británica en el Glastonbury Music Festival de 2005. MJ Kim/Getty Images

Inolvidable. Con unos pantalones muy cortos (tendencia que años después hemos bautizado como no pants), botas altas de lluvia de Hunter y chaleco negro entallado, la modelo londinense acudió en 2005 a la primera jornada del Glastonbury Music Festival, en Somerset. Un look que algunas no apoyaron en su momento, peor que, sin embargo, se ha convertido en el uniforme oficial de los eventos musicales.

El regreso de Kate Moss a la Gala Met tras de 9 años

Kate Moss, con un minivestido negro de Yves Saint Laurent, en la alfombra roja de la Gala del MET, en Nueva York. JUSTIN LANE / EFE

Después de ser la acompañante de Marc Jacobs en 2009 y lucir un vestido mini diseñado por él en color plateado que centró todas las miradas, Kate Moss volvió a los MET casi una década después... ¡rompiendo de nuevo el dress code! Volvió a apostar por una fórmula corta, pero esta vez de color negro, que destacó por los apliques de gran tamaño de plumas del cuello.

La propuesta que escogió para la cita de 2018, firmada por Yves Saint Laurent, podría haber pasado desapercibida si no fuera por este detalle, que recordaba a las alas de los ángeles. Una gran idea, teniendo en cuenta que la temática de la gala era Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica.

Su vestido de novia para casarse por la iglesia

Kate Moss y Jamie Hince, tras dar el sí quiero por la iglesia. Neil Mockford/FilmMagic/Gettyimages

Después de idas y venidas con el músico Pete Doherty, Kate Moss rehizo su vida con Jamie Hince, guitarrista de The Kills, con quien se daría el sí, quiero en una ceremonia religiosa en la campiña inglesa. Para la ocasión, confió en su amigo y diseñador John Galliano y lució un vestido de inspiración boho, con transparencias y detalles brillantes.

Lo combinó con un velo de Stella McCartney, bordado con pequeñas flores y encajado con una diadema, y sandalias de Manolo Blahnik.

Supermodelo, hasta con pijama

Kate Moss en pijama en un desfile de Dior Getty Images

Con el auge del Netflix-baguette-Netflix o NBN, salir en pijama se convirtió en el fetiche de las prescriptoras de moda a principios del año 2023. Una tendencia a la que Kate Moss supo sacar su versión más glam: sorprendió a su llegada a una de las presentaciones de Dior con pijama naranja satinado con bordados de flores que combinó con maxi abrigo y sandalias doradas de tacón.

Junto a su hija, Lila Moss, en la Gala MET

Kate Moss y Lila Grace Gala MET 2023 Getty Images

Coordinadas en tonos rosas empolvados, madre e hija acudieron y arrasaron en la Gala MET de este año, siendo dos de las invitadas mejores vestidas. Mientras que Kate Moss optó por un camisón y una bata transparente, Lila Grace llevó algo más moderno con tejido de pelo y transparencias en el abdomen.

Una versión madre e hija del matchy matchy muy inspiradora con la que consiguieron destacar en la alfombra roja por su elegancia.

