Jennifer Lopez triunfa en la alfombra roja llevando solo una 'bata': "Toda una diosa"

Si hay algo que caracteriza a Jennifer Lopez es que nunca pasa desapercibida. Cuando llega a un evento, todos los focos se dirigen a ella, vaya como vaya. Si la volviese a ver Jane Fonda en la conocida película La Madre del Novio, no dudaría de que Jlo puede resultar perfecta a cualquiera. Tanto es así, que se puede permitir aparecer solo con una especie de 'bata' blanca con trasparencias y volantes y deslumbrar.

La protagonista de la comedia romántica Cásate conmigo, en la que comparte elenco con Owen Wilson, llega a Netflix con Atlas. En la película, la actriz interpreta a la agente Atlas Shepherd, una mujer con outfits oscuros en contraste con su look de la presentación en el evento.

Brillando en el evento de su nueva película

Jlo en el evento de Atlas Getty Images

La actriz y cantante llegó al evento de su nueva película saludando bajando por unas escaleras mecánicas como si de una diosa de la mitología griega se tratase. Con un vestido de Chloé blanco, de gasa, con volumen y un pronunciado escote, la del Bronx sonreía a los asistentes. Este estilo 'boho', es muy popular últimamente entre las 'celebrities', tanto es así que Sienna Miller llevó un vestido con trasparencias similar al de Jlo en la Gala MET de este año.

Como complementos eligió solo un anillo y una pulsera en color dorado para centrar todo el protagonismo en su atuendo. Además en el calzado ha optado por unas sandalias en color beige con un tacón bastante pronunciado.

Jennifer Lopez con su look posando en un sofá Instagram @jlo

Para el peinado escogió un recogido con efecto despeinado con dos mechones rizados que lucen su característico castaño con mechas, que deja entrever unos pendientes largos con brillo. En cuanto al maquillaje, Jennifer Lopez lució unos ojos marcados con un delineado en la línea de agua con un lápiz de ojos blanco para dar mayor profundidad y luz a la mirada. Además, en las mejillas resaltaba un 'blush' de color coral y en los labios un sutil brillo color rosado.

Los looks más polémicos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, a su llegada a la alfombra roja de la gala Met, con un vestido hecho a medida de Ralph Lauren. Getty Images

Jennifer Lopez no solo tiene adeptos, sino que en numerosas ocasiones también ha sido motivo de críticas por su apariencia. Desde fans hasta comentaristas de televisión han calificado algunos de sus looks como poco elegantes, como es el caso de esta apuesta que hizo para la Gala MET 2023, en la que se rindió homenaje a Karl Lagerfeld.

Por otro lado, este look con un pantalón efecto manchado de barro, que se puso para una tarde de compras, tuvo un aluvión de críticas en redes sociales. Desde un comentario como: "¿estaba rodando en la tierra?, hasta: "¿qué está pasando con estas tendencias de bolsa de basura?"

Siempre lleva el mismo tipo de vestido 🥱 pic.twitter.com/MVd62oBhOA — Starfire (@Daysummernight) May 6, 2024

Otros usuarios en redes sociales califican sus looks como "aburridos" porque tienen características similares. Para esta usuaria de X (antes Twitter), la cantante llevó cuatro vestidos similares en ocasiones diferentes, mientras que a otro usuario sus looks no le convencen y opina que sería mejor que no la invitasen a las Galas MET.

Jennifer Lopez, con vestido transparente en la Gala MET 2024 Getty Images

Las críticas más recientes fueron durante esta MET Gala 2024, las redes sociales se volcaron en sacar defectos de todo tipo a la cantante y actriz. Comentarios como "¿Soy yo o tiene la cara estirada?", fueron algunos de los más leídos. Además, hay quienes se plantearon si la cantante se había operado la nariz porque notaban su cara diferente.

Si algo queda claro, es que los gustos de cada uno son personales, y sea de una forma o de otra, la actriz sigue dando de que hablar con la elección de cada uno de ellos. Y aunque las criticas en redes sociales hacia Jennifer Lopez cada vez son más habituales, hubiese sido peor aparecer con esos pantalones machados en el Diablo viste de Prada bajo la atenta mirada de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

