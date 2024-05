De Zendaya a Elsa Pataky: los looks más excéntricos de la alfombra roja de Gala MET 2024

Ya están aquí los conocidos 'Oscar de la moda', con Nueva York dando la bienvenida a una de las fiestas más glamurosas del año. El Museo Metropolitano de Arte se convierte en el escenario de la Gala MET, organizada por el Costume Institute de la misma institución, para recaudar fondos en una alfombra roja que nada tiene que ver con la que estamos acostumbrados.

Como es tradición, la editora jefe de la revista Vogue, Anna Wintour, preside esta gala cuya temática es "El jardín del tiempo", la idea de la belleza fugaz inspirada en un relato corto del mismo título escrito por J.G. Ballard en 1962, siguiendo con el tema de la exposición, Bellas durmientes: Reanimando la moda, que trata sobre el carácter efímero de la ropa y sus tendencias.

La alfombra roja se ha llenado de 'celebrities' que no han querido perderse esta ocasión tan especial e importante dentro del mundo de la moda, sorprendiéndonos —o no— con sus looks elaborados que van desde lo más excéntrico al vestido más simple. ¿Quién pasará el filtro de la editora de Vogue?

Ko. Ashley Graham

Ashley Graham en la Gala MET 2024 Getty Images

La modelo 'plus size' siempre ha sido un referente de estilo. Sin embargo, en esta alfombra roja no le damos el aprobado. Aunque la temática la vemos en las flores de la cadera, el vestido ajustado de lentejuelas en la falda y corsé en la parte de arriba no termina de cohesionar entre sí.

Ko. Gwendoline Christie

Gwendoline Christie en la Gala MET 2024 Getty Images

Aunque lleva un peinado parecido con el que debutó en la pasarela de Maison Margiela, no le compramos el look a Gwendoline Christie. La actriz fue una de las primeras en aparecer por la gala y lo hizo con un vesrtido de terciopelo rojo y una capa de tul negra que parece pensado a última hora. Si bien representa a la bruja malvada de los cuentos de hadas, no vemos por ninguna parte la temática.

Ok. Bad Bunny

Bad Bunny en la Gala MET 2024 Getty Images

Bad Bunny era uno de los confirmados en la gala, estrenándose como anfitrión y lo ha hecho por todo lo alto. El cantante acudió con un traje 'a medio terminar' con flores 3D negras sobre la americana y un sombrero de inspiración medieval con los mismos motivos florales. Lo acompaño con unas gafas de rombos y unos guantes de piel, una forma muy elegante y original de seguir el 'dress code'.

Ok. Elsa Pataky

Elsa Pataky y Chris Hemsworth posan en la alfombra roja de la Gala MET 2024 Wireimage / Getty

Como representante de España, tenemos por primera vez a Elsa Pataky que acudía junto a su marido, Chris Hemsworth, que debuta como anfitrión. La modelo sorprendía con un look de inspiración 'diosa griega' llevando un vestido dorado semitransparente con una trenza adornada de un tocado de flores a tono, siguiendo a la perfección la temática.

Ok. Emma Chamberlain

Emma Chamberlain en la Gala MET 2024 Getty Images

Si quieres llevar un look que siga a la perfección la temática de la gala, pero en su versión más 'darks', fíjate en Emma Chamberlain. La 'influencer' es una habitual en la fiesta y siempre nos sorprende con su look, pero esta vez se ha superado con un vestido con escote palabra de honor, transparencias y flores negras bordadas a tono. Lo ha acompañado con unos guantes de ópera con la misma tela de los que caían flecos. Simplemente brillante.

Ok. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez en la Gala MET 2024 Getty Images

Brillando como si fuera envuelta en diamantes, Jennifer Lopez nos enseña a como llevar el 'dresscode' sin ir disfrazadas ni faltar a nuestro estilo. La cantante se decantó por un vestido extremadamente ajustado de corte sirena y efecto desnudo, con transparencias y flores plateadas bordadas por toda la prenda. Destaca el profundo escote en 'V' con los adornos delante de los hombros.

Ok. Anna Wintour

Anna Wintour en la Gala MET 2024 AP

La principal anfitriona y directora de Vogue, Anna Wintour, no cambió el look con el que suele ir todos los años: su abrigo largo. Sin embargo, en esta ocasión le añade varias flores bordadas, elevando así el estilismo. Si bien no es algo nuevo, es apropiado y elegante.

Ok. Zendaya

Zendaya en la Gala MET 2024 Getty Images

La más esperada de la noche sin ningún tipo de duda es Zendaya. La actriz lleva sorprendiéndonos con sus looks los últimos meses y, de nuevo, no ha decepcionado. Para la gala en la que es anfitriona, ha escogido un vestido de tul en tonos azules con transparencias y racimos de uvas en la cadera y mangas. La prenda, de escote asimétrico, estaba coronada con un tocado del que salía una larga y estilizada pluma, enmarcando el maquillaje años 20 que tanto le favorece.

Artículo en elaboración