El ejercicio con el que Jennifer Lopez logra unos brazos firmes y tonificados

Es una de las 'celebrities' más conocidas dentro y fuera de España, Jennifer Lopez, demuestra a sus 54 años que nunca es tarde para conseguir objetivos. La actriz y cantante comenzó el año 2022 marcándose ciertas metas en lo personal, y una de ellas era conseguir ser su mejor versión tanto a nivel mental, físico, espiritual y emocional. "Nadie dijo que fuera fácil, pero todo es posible", afirmaba.

Hacer ejercicio es fundamental para sentirse bien, y David Kirsch, su entrenador personal, es quién lleva su seguimiento con un programa de cuatro entrenamientos por semana para obtener resultados óptimos. Aunque no siempre entrenan juntos, ella es muy constante con su rutina, porque tiene claro lo que quiere, y así es cómo ha conseguido unos brazos tan tonificados que han dado la vuelta al mundo, viralizándose.

¿Cuáles son los ejercicios que hace Jennifer Lopez?



El entrenamiento de fuerza es lo que le ha ayudado especialmente. Ha añadido musculación a su rutina porque se dio cuenta de que perdía masa muscular cuando bailaba demasiado. Y aunque no lo creas, no hace ningún tipo de dieta. Come de todo siguiendo un hábito saludable, pero prioriza mucho las frutas y las verduras, tal y como explica su chef.

Jennifer Lopez en una imagen de redes sociales. Instagram @jlo

Tres ejercicios clave para obtener unos brazos tonificados según su entrenador Kirsch

Siguiendo el ejemplo de Jennifer Lopez y los consejos que su entrenador ha ido desvelando a lo largo del tiempo, a través de las redes sociales, podemos concluir que son tres los ejercicios fundamentales para intentar tener el físico, salvando las distancias, de esta estrella mundial.

1. Posición de plancha. Apoyarse sobre las palmas de las manos (con estas bajo los hombros) y las puntas de los pies, manteniendo así el cuerpo en una línea recta y evitando bajar la cadera. Ella le añade una dificultad extra, y es que lo hace apoyando el peso en unas mancuernas.

2. Banda elástica. El ejercicio se realiza de pie, con uno de los pies ligeramente adelantado y el otro pisando la banda para sujetarla, y como resultado, las rodillas quedan un poco flexionadas. Las bandas quedan al nivel de la espalda, y el extremo de cada una se sujeta con cada mano. Una vez agarradas, hay que extenderlas por encima de la cabeza y posteriormente flexionar los brazos, haciendo fuerza.

3. Balón medicinal, escogiendo el peso adecuado para cada persona. Se ejecuta con las piernas separadas y las rodillas flexionadas, y lo que hay que hacer es elevar el balón sobre la cabeza con ambos brazos y posteriormente lanzarlo contra el suelo. Es importante repetir este ejercicio unas cuantas veces, porque además de trabajar los brazos, potencia los abdominales, los glúteos y las piernas.

Si deseas tener unos brazos de hierro, al igual que Jennifer Lopez, esta rutina es la tuya. Solo necesitas ser constante y lograr eso que todos queremos, sentirnos fuertes para mantenernos en forma.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.