Jennifer Lopez presenta su nueva aventura empresarial llevando la coleta que quita diez años de golpe

Jennifer Lopez no solo es una de las mujeres más famosas, reconocida por su faceta artística, sino que en el mundo empresarial la 'diva del Bronx' no deja de crecer. Su última aventura en el mundo de los negocios es The House of Delola LLC, que ofrece cócteles artesanales con ingredientes naturales, sin gluten y con menos calorías, así es como la propia artista lo explica en el vídeo promocional que ha compartido en Instagram.

Para este lanzamiento la cantante aparece en este 'teaser' promocional con un conjunto ideal formado por una blusa anudada en versión 'crop top' de color blanco con unos shorts de tiro alto ajustados de color amarillo y con líneas sutiles en blancas, así como con una manicura también amarilla, y accesorios en dorado (como pendientes y brazaletes).

Gracias a este look, así como al peinado escogido, Jennifer Lopez luce un aspecto muy juvenil. Pero, ¿cuál es el secreto de este recogido? La cantante ha elegido una coleta alta de efecto 'lifting' que es capaz de restar hasta diez años de golpe, y no lo decimos nosotras sino que es algo que ya han confirmado los expertos en numerosas ocasiones.

Esta coleta tiene un efecto visual de restar años por una sencilla razón. Tal y como explica Rosi Fernández, del salón de belleza Ananda Ferdi de Madrid, "las coletas tirantes nos recuerdan a nuestra niñez y son muy versátiles , además de fáciles de hacer". Además, es importante recalcar que si añadimos un acabo pulido, dan un toque de elegancia muy favorecedor pero, al mismo tiempo, la tirantez aporta ese efecto tensor que resta años de edad, según explica la experta.

Hacer esta coleta en casa es muy sencillo. El truco está en cepillar el pelo boca abajo y sujetarlo en una coleta tirante por encima de la coronilla. Este efecto se potenciará si cardamos la parte superior de la misma. Además, podemos darle volumen a la melena peinándola con la plancha con las puntas hacia afuera, como así la lleva Jennifer Lopez.

