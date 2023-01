Jennifer Lopez impresiona en la alfombra roja con un vestido 'efecto desnudo': "Este look es de fuera de este mundo"

El 2023 apunta a ser un año brillante y transparente, estilísticamente hablando. Las primeras alfombras rojas celebradas a lo largo del mes de enero ya han confirmado que la gran tendencia del año son los vestidos de 'efecto desnudo'. Aquellos que ya han lucido tantas 'celebrities' y con los que han logrado marcar la historia de la moda, pero que además este año los llevan de manera mucho más sensual y empoderada.

Primero fue Salma Hayek quien impactó en los Globos de Oro con un 'naked dress' que dio mucho de qué hablar. Y después se desplegó la 'red carpet' de los Critics' Choice Awards para que actrices como Anya Taylor-Joy, Lily James o Janelle Monae se sumaran a esta tendencia. Sin embargo, si hay una mujer que haya llevado en numerosas ocasiones este tipo de vestidos con total seguridad, ella es Jennifer Lopez, que anoche apareció en una alfombra roja luciendo una pieza espectacular.

A sus 53 años de edad, Jennifer Lopez no le teme a nada, en ningún aspecto. Su último proyecto profesional está en boca de todos: Shotgun Wedding, una comedia romántica protagonizada junto a Ryan Reynolds. En la película "la pareja de novios protagonista deberá hacer frente a las reticencias de sus respectivas familias políticas, después a un grupo de delincuentes armados que tomarán a los invitados al evento como rehenes", tal y como detallan desde Cinemanía.

El estreno del 'film' a nivel mundial es el próximo 27 de enero en Amazon Prime Video y, por ello, los protagonistas se encuentran en plena promoción, que anoche acudieron al mítico Chinese Theatre de Hollywood. Sin embargo, fue J.Lo quien se convirtió en la verdadera protagonista de la noche, ya que sorprendió con su estilismo de 'efecto desnudo'.

La artista lució un diseño transparente con largo y con cola, decorado con lentejuelas bordadas y un curioso lazo amarillo a la altura de la cadera. Bajo el diseño, J.Lo llevó un mono en color 'nude' que tapaba ciertas partes de su cuerpo pero que, sin duda, al ser ajustado, potenciaba su silueta y sus curvas. Sin duda, se trata de un estilismo muy atrevido pero que solo ella puede llevar con tanta seguridad y 'glamour'. Impresionante.

Jennifer Lopez en la premier de 'Shotgun Wedding' en Los Ángeles FilmMagic / Getty

Este vestido tan original lo combinó con unos zapatos de tacón dorados con plataforma XXL, así como con un 'clutch' amarillo, a juego con el lazo que lució bajo su vestido.

Jennifer Lopez en la premier de 'Shotgun Wedding' en Los Ángeles FilmMagic

Con el fin de dar todo el protagonismo a este diseño, Jennifer Lopez apostó por llevar su melena recogida en un moño pulido, y un maquillaje protagonizado por un ahumado de ojos en negro y tierra, así como por un labial muy natural.

La actriz quiso compartir con sus seguidores de Instagram este estilismo que luce de manera tan espectacular. El post, como era de esperar, no tardó en acumular 'likes' y comentarios alabando este look. Incluso, desde la propia cuenta de la película en la que J.Lo ha trabajado han comentado que se trata de "un look fuera de este mundo".

