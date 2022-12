El conjunto de lentejuelas navideño de Paris Hilton que tendría un valor de más de 1.000 euros

Este 2022 hay un tejido que se ha impuesto sobre todos los demás: las lentejuelas. Si bien es cierto que hace años solo lo asociábamos a la época navideña, parece que las 'paillettes' van siendo cada vez más atemporales, y es que, siempre es buena ocasión para brillar, ¿o no?

Sea como sea, estas Navidades los diseños de lentejuelas seguirán siendo un clásico. Los encontramos en las colecciones de las principales firmas de moda y, por supuesto, las 'celebrities' más glamourosas no se están resistiendo a llevarlas. ¿La última en hacerlo? Paris Hilton.

La empresaria, que siempre está en el punto de mira, tuvo una cita muy especial recientemente a la que no podía no ir con uno de sus mejores looks. En concreto, Paris Hilton acudió a la gala navideña anual de Iheart Radio que tuvo lugar en Los Ángeles. Esta cita supone un homenaje a todos los artistas que nos han acompañado a nivel musical este 2022 y la 'it girl' no quiso dejar de acompañarlos.

Para el evento, Paris lució un estilismo brillante (literalemente) compuesto por un 'total look' formado por un top de manga larga, cuello redondo y hombrera, así como por una falda de tiro alto, con abertura lateral de lentejuelas plateadas. Se trata de un diseño de David Koma, que ya ha vestido a otras 'celebrities' como Kendall Jenner o Jennifer Lopez, entre otras.

La empresaria ha lucido su conjunto de la manera más acertada: con unos originales zapatos de tacón también plateados con tiras finas, una elección que pertenece a la estilista española Marta del Río, con la que trabaja. Además, a modo de 'beauty look', Paris ha llevado su melena suelta con efecto de puntas hacia dentro, raya lateral y flequillo ligeramente ondulado. Respecto al maquillaje, ha lucido uno de efecto 'glow', con ahumado de ojos en tonos tierra que potencia su mirada, así como labial en rosa nude. Muy natural e ideal para no quitar protagonismo al conjunto.

Si bien es cierto que el conjunto pertenece a la colección Resort 2023 del diseñador y, por tanto, todavía no está disponible en la web de la firma, tan solo nos hace falta echar un vistazo y comparar el precio del resto de diseños para conocer que este conjunto tendría un precio de al menos 1.000 euros, ya que otras piezas similares que sí están disponibles actualmente no bajan de esa cantidad. Por ejemplo, un vestido de lentejuelas en tono marrón cuesta 1.903€, mientras que solo una falda de este mismo tejido tiene un precio de 449,95€.

