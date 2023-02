Jenna Ortega saca la versión más sexy de Miércoles Addams con su vestido de los SAG Awards 2023

La ciudad de Los Ángeles ha vuelto a vestirse de 'glamour'. El pasado domingo tuvieron lugar los Premios SAG 2023 y tenemos muchas pruebas (y ninguna duda) de que ha sido una de las alfombras rojas con más estilo de lo que llevamos de año.

Sobre la 'red carpet' hemos visto desfilar a actrices de la talla de Zendaya, Ana de Armas, Amanda Seyfried o Cate Blanchett, quienes sin duda brillaron con sus looks. Sin embargo, hay una de las 'celebrities' que se ha llevado gran parte de protagonismo por el estilismo escogido: hablamos de Jenna Ortega, la joven que está en boca de todos y que ha llevado su personaje de Miércoles Addams a la alfombra roja con un vestido en versión sexy increíble.

Con el permiso de Zendaya, parece que Jenna Ortega se está convirtiendo en una de las referencias (en muchos sentidos) de la generación Z. Por supuesto, su papel como Miércoles Addams le ha ayudado a alcanzar esta posición y que su nombre sea reconocido en todo el mundo. Es por todo ello que actualmente es una de las jóvenes más esperadas en los eventos cinematográficos, y siempre logra conquistar con sus looks que, sin lugar a dudas, son de los más originales en cada 'red carpet'.

Una vez más, Ortega ha vuelto a brillar. Anoche sorprendió en los SAG Awards 2023, en los que ha estado nominada por su papel en Miércoles, y apareció con un look muy del estilo de su papel estrella: un vestido negro vintage que pertenece a una pasarela de los 90 y que es muy sexy.

La actriz ha llevado un diseño negro de charol y seda con estampado de reptir, escote de palabra de honor en V pronunciado, un patrón de corte asimétrico y una falda, también desigual, con abertura frontal que dejaba ver sus piernas.

La protagonista de 'Miércoles' era una de las más esperadas de la noche y no decepcionó con un look vintage que causó sensación. El vestido, con escote asimétrico, forma parte de la colección Otoño/Invierno 1994 de Versace. La prenda, con una falda asimétrica que dejaba ver la pierna de la actriz, está confeccionada en charol negro y seda con estampado de reptil. Gilbert Flores

Se trata de una pieza que pertenece a la colección de otoño-invierno 1994 de Versace. Originalmente, este vestido llevaba un tirante, sin embargo la intérprete ha preferido llevarlo sin él. Este vestido, sin duda, revive el espíritu de Miércoles Addams de una manera sexy y divertida y confirma que Jenna Ortega se inspira en este personaje de ficción para sus vestimentas más especiales.

La joven ha rematado el look con los accesorios acertados: unas sandalias de plataforma XL a tono de Jimmy Choo, así como joyas brillantes de Tiffany & Co. Respecto al 'beauty look', Jenna ha llevado la melena suelta peinada con ondas sutiles y un maquillaje con sombras brillantes que no ha robado protagonismo al estilismo.

GALERÍA | Aciertos y errores de la 'red carpet' de los Premios SAG 2023

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.