Recomendaciones para las invitadas de bodas, bautizos y comuniones: cinco vestidos por los que apostar

Si no has tenido ya tu primera boda, bautizo o comunión, seguramente llegará pronto. Con el buen tiempo que parece haberse instaurado en España, nos apetece sacar todo el color del armario y, por supuesto, un buen taconazo.

Venirse arriba no está mal, pero debemos tener en cuenta una serie de claves para este tipo de eventos, a nivel de protocolo, elegancia y —siempre— teniendo en cuenta el tipo de evento que sea y la formalidad que suponga.

Consejos para ir impecable a tu próxima boda

Jesús Reyes, periodista experto en moda, asesor de imagen y autor de Leonor: Estilo de una Borbón y Ortiz nos explica tres requisitos imprescindibles para ir bien vestida si eres invitada a una boda.

Ser fiel a tu estilo. Evita el abuso de las tendencias. ​Aplicar correctamente el protocolo. Pregunta, averigua, investiga y úsalo con razón, es el momento de recordar que el protocolo invita, pero no obliga. Invierte en piezas fondo de armario, no gastes en prendas, vestidos o trajes que solo vayas a poder ponerte una única vez.​

Por norma general, de mañana se aplica el 'corte cóctel' o media etiqueta. Como asegura Reyes, "busca vestidos de un largo por la rodilla o un poco más 'little dress' u otras opciones similares como un favorecedor y elegante 'jumpsuit' (mono). La pamela o tocado es lo habitual, aunque hay que revisar los códigos de vestimenta que dicten los novios".

Consejos para una boda de tarde

"Para las bodas de tarde, optamos por vestido largo o un dos piezas de blusa-pantalón y unas buenas joyas. Opta por salones o zapatos joya, mejor que por 'peep-toes' o sandalias con plataformas, muy en tendencia, pero que a muy pocas sienta bien", sostiene el asesor de imagen.

Las prisas no son las mejores consejeras, por lo que el experto insiste en la importancia de llevar a cabo los rituales de belleza con tiempo para estar bellas y con rostros lucidos, luminosos y descansados, ya sea a nivel facial, corporal, manicura, pedicura, maquillaje o peluquería.

¿Y si eres la novia?

"Lo primero que hay que tener en cuenta, y desde mi experiencia y opinión, es la de optar por un diseño 100% hecho a medida. Tiene que encajar a la perfección en cada silueta, un vestido (o traje) que favorezca", explica Reyes.

El experto explica que debemos ser fieles a nuestro estilo a la hora de elegir el diseño. "Hay muchas novedades y tendencias cada temporada porque no podemos olvidar que el sector 'bridal' y BBC (bodas, bautizos y comuniones) es uno de los que más beneficios genera a la industria de la moda textil cada año, y por esta razón prefiero aconsejar decantarse por piezas clásicas. Eso sí, quizás con algún toque más actual, pero en detalles o complementos", mantiene Reyes.

La tercera clave es que sepamos elegir bien el tono del vestido. Por ejemplo, en el caso de que seas la novia, debes saber que hay un blanco para cada mujer, hay colores que sientan bien y otros que no a cada tipo piel, color de ojos y de pelo. Para ello debemos recurrir a un estudio de colorimetría. Como asegura el asesor de imagen, "así, cada novia sabrá si su blanco debe ser más frío o cálido. Un detalle que muy pocas clientas conocen y que es la clave para acertar a la hora de la compra final".

Cinco vestidos para bodas, bautizos y comuniones

Traje de manga volante en color lima. Vestidissima.

Traje manga volante lima. Siguiendo los consejos de Jesús Reyes, este conjunto de dos piezas, de Vestidissima, es una buena opción para cualquiera de los tres eventos. De corte clásico, pero con un punto sofisticado y haciendo un guiño a las tendencias, apostando por el color lima (uno de los tonos de la temporada). Está disponible también en blanco, morado y fucsia. Precio: 149,99 euros.

Vestido midi coral. Aryentto.

Vestido Amapola Naranja. Este vestido de corte 'midi' en color coral, de Aryentto, con estampado floral e inspiración asiática, es otra opción con la que te verás muy favorecida con el primer bronceado del verano. Precio: 217 euros.

Mono de invitada. Mariquita Trasquilá.

Mono volante Retama. Ya lo ha dicho el asesor de imagen: un buen 'jumpsuit' siempre es bienvenido. Y es que los monos siempre nos salvan de cualquier ocasión. Este es de Mariquita Trasquilá y cuenta con escote palabra de honor embellecido con un foulard de tafetán. De este mismo tejido y en el lateral tiene un detalle en forma de volante. Precio: 90,00 euros.

Blusa con lazo de color lima. Panambi

Camisa Lizy lima. A ti te gusta la moda, los diseños creativos y los detalles originales. Entonces este modelo puede ser una buena opción. No es una opción sencilla, pero es que tú tampoco lo eres. Se trata de una blusa de Panambi con detalle de lazo en el escote, que puedes combinar con unos pantalones básicos de ceremonia o con una falda para conseguir ese efecto 'little dress' de color negro y lima. Precio: 60,90 euros.

Vestido rosa con manga asimétrica. Bruna.

Vestido Marcela Orchid: Alegoria. ¿Odias planchar? No está sola. En las ceremonias pasamos el tiempo del banquete sentadas y no nos gusta nada que se marquen las arrugas en el vestido al levantarnos. Este tejido será tu mejor amigo en esos casos. Este vestido de color rosa en largo midi, con escote asimétrico y manga japonesa con vuelo, está confeccionado con tejido tipo crepe elástico que no se arruga nada. Precio: 241,90 euros.

