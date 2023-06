¿Tienes una comunión en junio? Te traemos el look ideal para impactar a todos los invitados

Si hay un evento que trastoca a cualquier 'fashionista' es el relacionado con las siglas BBC (bodas, bautizos y comuniones). Porque aunque tengamos el look en nuestro armario, o no somos capaces de verlo, o queremos hacernos con prendas de temporada. Independientemente de la excusa, el objetivo siempre es el mismo: estrenar modelito.

Y ya puestos a elegir un nuevo look, la clave está en seleccionar prendas que podamos lucir en diferentes eventos, y, por tanto, no rompan el protocolo. Así, si tenemos dos citas BBC podemos llevar el mismo 'outfit' o similar. Siguiendo esta norma, la primera regla es no escoger nada en blanco. Solo se podría hacer una excepción, si es el color de un detalle, tipo accesorio (zapatos, cartera de mano o alguna pieza de una joya).

Otro factor tiene que ver con la comodidad, si quieres aguantar toda la velada con el mismo calzado opta por un modelo cómodo, de tacón 'kitten'. Y si no llevar tacón, no es una opción, que sea ancho. Eso sí, un consejo: si la economía te lo permite, busca tu look en firmas españolas, poco conocidas. Así evitarás, ese momento tan incómodo de coincidir con otra invitada con el mismo vestido de la típica firma de Inditex.

El perfecto look de invitada son estas 6 piezas

Si tu próximo evento responde a una comunión, te damos todas las claves, de experta, para que seas la invitada perfecta. Además, hemos seleccionado una serie de prendas, tan versátiles, que podrás reutilizar. No solo para otra cita, BBC, bautizo o boda, sino como look de noche o, por separado, sus piezas también funcionan para un look de oficina o de verano. Te lo pongas, como te lo pongas, acertarás.

1. Chaqueta de lino

Americana tie day, en varias tonalidades. Zara.

De Zara hemos seleccionado este blazer confeccionado con un tejido con mezcla de lino y algodón. Luce el cuello tipo solapa, escote en pico, con manga larga y bolsillos con solapa en delantero. (Precio: 79,95 € Ref: 7577/013)

2. Vestido largo, de tirantes

Vestido a todo color, con detalle de relieves. Massimo Dutti.

En Massimo Dutti puedes hacerte con este vestido, en amarillo, de tirante fino, de la colección Studio. Sus detalles con relieves le brindan volumen y una textura suave y delicada, aportando altas dosis de sofisticación al look. (Precio: 129 €. Ref. 9218/954)

3. Sandalias a tiras

Sandalia de taconazo, en tono bronce, con pulsera al tobillo. Mint&Rose.

Un zapato cómodo de la firma de calzado española, Mint&Rose. Se trata del modelo 'Arlena knot capuccino', de color bronce, con detalle de lazada, pulsera al tobillo y tacón ancho. (Precio: 199 €)

4. Pendientes XL

Pendientes, extralargos, con forma de flor. Apodemia.

Apodemia ha creado unos pendientes a base de una serie de metales nobles e hipoalergénicos bañados en oro de 18kt. Inspirada en la luna, en la noche y en las iridiscencias de la luz de la luna en el mar, así es Moon. Una colección intrigante en la que juegan con las tallas de las piedras, para crear formas florales e irregulares, y mezclan joyas de aspecto vintage con cadenas modernas. (Precio: 229 €)

5. Brazalete cocodrilo

Brazalete rígido, con forma de cocodrilo. Aristocrazy.

Brazalete rígido con forma de cocodrilo enroscado, de la Colección Savage, de Aristocrazy. Su línea más icónica, que transforma las joyas en animales para conectar con tú yo más salvaje. La pieza, de plata, está bañada en oro de 18 kilates. (Precio: 299 €)

