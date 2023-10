La infanta Elena va a los toros el Día de la Hispanidad con un bolso estampado de la bandera de España

El 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España, estuvo marcado por el protagonismo de la princesa Leonor, quien apareció por primera vez luciendo el uniforme de gala del Ejército de Tierra y cumplió con todo tipo de expectativas durante el desfile militar y la posterior comida en el Palacio Real. Sin embargo, la heredera del trono no fue la única que llamó la atención durante la jornada de ayer ya que, además del estilismo de la reina Letizia, los looks de distintas autoridades y personalidades también estuvieron en el punto de mira por diferentes razones.

La exposición mediática que este tipo de eventos tiene sirve también para lanzar diferentes mensajes a través de los looks. Por ejemplo la reina Letizia apostó por la sostenibilidad con un vestido confeccionado con telas recicladas, mientras que Ione Belarra apoyó al pueblo palestino al lucir un pañuelo con mucho significado. Sin embargo, fuera del acto oficial del Día de la Hispanidad, hubo quien también disfrutó del festivo y dio de qué hablar con su look. Este no solo es el caso de Victoria Federica, quien llevó un look de pijama y calzoncillos para ir a la playa, sino que también es el de su madre, la infanta Elena.

La hija del rey emérito disfrutó de la Fiesta Nacional haciendo una de las cosas que más le gusta: ir a los toros. En pleno contexto de la Feria de Otoño de Las Ventas, la infanta Elena llevó un look homenaje a España, protagonizado por los colores del país y un bolso con estampado de la bandera.

El look de la infanta Elena, con presencia de la bandera de España hasta en tres ocasiones

Si hace tan solo unos días la hermana de Felipe VI sorprendía en este mismo lugar luciendo un sombrero de 'influencer', durante el día de ayer la infanta captó las miradas por este estilismo y, especialmente, por su bolso.

Para la ocasión llevó una blusa blanca con unos pantalones de color azul marino así como con una americana roja con un pin de la bandera de España en la parte delantera.

La Infanta Elena en la plaza de toros de Las Ventas para la corrida del día de la Hispanidad a 12 de Octubre de 2023 enFAMOSOS;TOROS;LAS VENTAS;PLAZA DE TOROS;DÍA DE LA HISPANIDADJose Velasco / Europa Press12/10/2023 Europa Press

Además, a modo de complementos llevó un sombrero, unas esparteras rojas y blancas, y completó su look con un collar largo con un colgante de color rojo y amarillo. Mientras que como bolso llevó un diseño de rafia con asa corta y un estampado XL de la bandera de nuestro país, siendo este último accesorio es el que ha llamado especialmente la atención.

Por tanto, se trata de un look muy 'patrio' con el que la infanta pretende demostrar su orgullo de ser española.

