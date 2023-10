El look de pijama y calzoncillos de Victoria Federica para disfrutar del festivo del Día de la Hispanidad

Este 12 de octubre de 2023 el protagonismo mediático ha estado puesto en la princesa Leonor, quien ha presidido por primera vez vestida de uniforme militar de gala (con un detalle inesperado) el acto solemne del Día de la Hispanidad junto a sus padres, los reyes de España. Sin embargo, no hay sido la única nieta del rey emérito que ha conseguido llamar la atención, pues Victoria Federica también ha sido el centro de miradas por su vía habitual: Instagram.

La hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena no ha acudido al desfile militar del 12 de octubre que ha tenido lugar en Madrid, sino que ha aprovechado al festivo para irse de puente, en concreto al sur del país.

Tal y como ha compartido la propia 'influencer' en Instagram, está disfrutando de este festivo en la playa junto a una amiga. Para su primer look de viaje ha apostado por un look pijamero con bikini y calzoncillos. Se trata de un estilismo que mezcla distintas tendencias arriesgadas y con las que, a pesar de su dificultad, Victoria Federica ha acertado, tal y como se puede leer en los comentarios de sus seguidores en el post.

"La más guapa", comentaba una usuaria. Sin embargo, también ha desatado la duda sobre su compromiso con la familia real, ya que otra de sus 'followers' le ha preguntado por si era cierto que no asistirá a los grandes eventos de la familia real, pero ella no se ha pronunciado al respecto.

Para crear su 'outfit', Victoria Federica ha llevado un bikini de color verde metalizado con una camisa azul celeste con rayas blanca y unos calzoncillos, que ella lleva a modo de shorts, de cuadros combinados con azul, a juego con la prenda superior. Con este último look, la 'it girl' de los Borbones ha demostrado que no le teme a nada, estilísticamente hablando.

