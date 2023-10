El inesperado 'matchy-matchy' de los looks de Cuca Gamarra y Feijóo en el Día de la Hispanidad

El 12 de octubre nos ha dejado estampas muy curiosas, como Yolanda Díaz repitiendo vestido, el detalle del look de Leonor o el diseño modificado de Juan Vidal que ha llevado la reina Letizia para eliminar las transparencias. Sin embargo, una de las grandes anécdotas del desfile militar se la han llevado Cuca Gamarra y Alberto Nuñez Feijóo.

Ni la portavoz en el Congreso del PP ni el líder del partido tenían protagonismo en el Día de la Hispanidad, pero se han convertido en uno de los detalles más comentados entre los expertos en moda, el cual no ha pasado desapercibido bajo su ojo clínico, como ha ocurrido con Anitta Ruiz.

Coincidir con el mismo look que otra mujer en un evento puede ser un gran drama (o no, si le preguntamos a la reina Letizia), pero llevar el mismo color de vestido que tu acompañante lleva en la corbata puede generar un incómodo 'tierra, trágame' cuando no sois pareja.

Este gesto tan común entre los enamorados puede generar bastantes habladurías, sobre todo si te pasa con tu jefe, como ha ocurrido con Cuca Gamarra y Feijóo, aunque ambos han sabido solventarlo perfectamente al quitarle importancia.

El look 'matchy matchy' de Cuca Gamarra y Alberto Nuñez Feijóo EFE

Ambos políticos del PP se han decantado por el granate, un color que también representa a España en estas Fiestas del Pilar sin caer en el rojo brillante, que puede tomarse como una coincidencia bastante curiosa o un gesto de unidad planificado.

Sin embargo, parece que el color oficial del desfile militar ha sido este granate, ya que no han sigo los únicos a los que hemos pillado luciendo un look (o parte de él), con este tono como protagonista.

Quien también lo ha lucido ha sido María Guardiola, presidenta de Extremadura por parte del Partido Popular. La extremeña lo ha llevado de una forma muy elegante, con un vestido largo de escote en 'V' y manga tres cuartos y una lazada en la cintura, una de las siluetas preferidas de la reina Letizia.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola EFE

