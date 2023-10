Ione Belarra hace un guiño a Palestina con este curioso detalle de su look del Día de la Hispanidad

Distintas anécdotas han protagonizado la jornada del 12 de octubre. Más allá de los abucheos a Pedro Sánchez o el debut de la princesa Leonor con uniforme militar en el Día de la Hispanidad, hay quien no se ha olvidado de la actual guerra entre Israel y Palestina, que también ha tenido su protagonismo en la tribuna de autoridades. Ha sido Ione Belarra quien ha querido hacer un guiño a esta causa con un curioso detalle de su look.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones ha aparecido en el acto del desfile del 12 de octubre cubriendo sus hombros con un pañuelo con mucho significado.

"En pocos lugares del mundo se libra una batalla tan desigual como la que ocurre entre Israel y Palestina. El Estado de Israel lleva décadas sometiendo al pueblo palestino a una ocupación y a un apartheid que nos sigue dejando sin palabras", comenzaba Ione Belarra en el post que ella misma ha compartido en Instagram.

El ministro de Consumo en funciones Alberto Garzón, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra, este jueves durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional en Madrid EFE

"Hoy, en solidaridad con ellos vestiré en el acto del 12 de octubre este pañuelo tejido por mujeres palestinas en la ciudad de Hebrón que me ha prestado mi querida Isa Serra. Que el dolor de las y los que sufren no nos sea nunca indiferente. Que quienes puedan alcen la voz, aunque sea frente a esta feroz e hipócrita unanimidad mediática que intenta convencernos de que unas vidas valen y otras no porque son 'animales'", ha continuado en el texto de esta imagen en la que aparece de camino al desfile y donde se puede apreciar el pañuelo de color negro con bordados rojos.

Se trata de un pañuelo confeccionado por las mujeres palestinas con el que Belarra muestra su apoyo y solidaridad al pueblo palestino a través de su look.

Los comentarios del detalle del look

Este detalle ha llamado la atención en redes sociales, donde el propio Pablo Iglesias ha destacado el gesto de la política en Twitter.

Última hora ‼️ “La ministra Belarra (Podemos) asiste al desfile del 12 de octubre con un pañuelo bordado por mujeres palestinas”https://t.co/EwcjGzbRWo — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 12, 2023

Sin embargo, en Instagram, donde Belarra ha compartido esta imagen detalle, se pueden leer distintos comentarios que, por un lado agradecen este 'homenaje' y, por otro lado, critican el mismo.

"Gracias Ione por apoyar la causa palestina", comenta una usuaria, o "Viva Palestina libre", comenta otra. Sin embargo, también hay a quien no le ha parecido bien que la política luzca este accesorio: "Una responsable política de este nivel no sepa que en esta guerra no va de ponerse en un bando me parece vergonzoso", añadía otro usuario de Instagram.

