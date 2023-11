Heidi Klum presume de silueta a sus 50 años con un vestido metalizado con raja en la pierna

Heidi Klum, con permiso de Sofía Vergara, es una de las juezas favoritas e imprescindibles de America's Got Talent, donde demuestra que, aunque ya no está dentro del mundo del modelaje, el mundo del modelaje sigue estando dentro de ella. La exsupermodelo no solo conserva una figura envidiable a sus 50 años, sino también el estilo.

En cada programa, sorprende con un nuevo estilismo cargado de tendencias que consigue hacer suyas, como el look hiperajustado con estampado de rosas o el vestido verde de escote XXL que se amoldaba perfectamente a su figura. La alemana conoce a la perfección su cuerpo y sabe cómo sacarle partido.

A finales de septiembre finalizó la 18.ª edición del programa y, aunque todavía no hay fecha de estreno para la siguiente, los fans demandaban más contenido. Por suerte, sus peticiones fueron escuchadas y este 1 de enero verá la luz America's Got Talent: Fantasy League, un 'spinoff' que modifica el original donde ahora los espectadores podrás votar las actuaciones que más les gustan para competir en la liga. Las 40 más votadas pasarán al 'draft' de AGT, donde los jueces elegirán a 10 para formar sus equipos, siendo sus mentores y guías para llevarlos hasta la victoria.

El vestido de 'diosa griega' de Heidi Klum

Para presentar esta nueva modalidad del concurso, los jueces acudieron luciendo sus mejores galas y, por supuesto, no podía faltar Heidi Klum. La modelo eclipsó a sus compañeras en la alfombra roja, convirtiéndose en el centro de todas las miradas gracias a su vestido dorado.

Heidi Klum en la 'premiere' de 'America's Got Talent Fantasy League' FilmMagic

La exsupermodelo ha llevado un vestido extremadamente favorecedor, de tul de seda metalizado con cierto tono dorado, escote asimétrico, plisado en todo el diseño, ajustado a la cintura y una peligrosa abertura en la falda que nos ha conquistado por completo, en un look donde luce todas y cada una de sus curvas.

La prenda pertenece a la firma rumana Maria Lucia Hohan, en concreto, el diseño Joline Maxi que podemos encontrar en la tienda barcelonesa Santa Eulalia por 2.135 euros (ref: 732-001092 01). Si bien no es una de las más conocidas, lo cierto es que está dentro del armario de muchas 'celebrities', como Renée Zellweger, Elizabeth Hurley, Emily Ratajkowski, Jennifer Lopez, Kate Hudson, Zendaya y Beyoncé, entre muchas otras.

Klum lo ha combinado con unas sandalinas de tacón negras con adornos joya en forma de soles con brillantes. Se trata del modelo Comet de Aquazzura y tienen un precio de 1.195 euros (CMTHIGS0-GRO-000). Por supuesto, su 'look beauty' no ha pasado desapercibido, enmarcando la mirada con su icónico flequillo despuntado rubio y un potente ahumado.

