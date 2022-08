Del traje rosa para ir al trabajo al vestido verde con escote XXL: así son los dos looks sobresalientes de Heidi Klum

A sus 49 años de edad y con una carrera como modelo brillante a sus espaldas, Heidi Klum sigue siendo una de las mujeres más inspiradoras del planeta. Su estilo, a caballo entre la elegancia y la modernidad, es de lo más rejuvenecedor y apto para todas las edades pero, sin duda, la 'top model' no le teme a llevar diseños que potencien su figura y su sensualidad (que no es poca).

En cada una de sus apariciones públicas, Heidi Klum consigue sorprender con sus looks y, por supuesto, para su último proyecto laboral no iba a ser diferente.

La alemana fue fichada por el programa America's Got Talent en el año 2013 como jurado, y en pleno 2022 su criterio sigue siendo tan relevante como entonces. Durante el día de ayer, Klum fue fotografiada llegando al plató de dicho programa con un 'outfit' de lo más inspirador para ir a la oficina o a cualquier trabajo: un 'total look' de color rosa clarito formado por una americana entallada y un pantalón de tiro alto recto, así como por una camiseta básica ajustada a tono, sandalias de tacón y bolso XXL.

Heidi Klum llegando al plató de 'America's Got Talent' en Los Ángeles GTRES

Sin duda alguna se trata de una manera muy original de llevar traje a la oficina sin caer en los clásicos, ya que normalmente los colores neutros (como el negro o el gris) son los que más se suelen ver. Por ello, escoger un tono rosa como el que ha llevado Heidi Klum supone un verdadero acierto porque es elegante y al mismo tiempo aporta originalidad y alegría. ¿El truco? Combinarlo con prendas y accesorios del mismo tono para no fallar.

No obstante, los looks en clave 'working' no son los únicos con los que Klum sorprende a las amantes de la moda. Si hay algo que nos regale el programa de America's Got Talent, además de mucho espectáculo, son estilismos elegantes que sirven de inspiración incluso como look de invitada, como es el caso del último que ha lucido la 'top model'.

En la alfombra roja de este 'reality', Heidi Klum lució un vestido de color verde, que es uno de los tonos tendencia de 2022, que cuenta con un patrón de lo más favorecedor para todo tipo de cuerpos y para mujeres de todas las edades que quieran potenciar su sensualidad.

Heidi Klum en uno de los programas de 'America's Got Talent' GTRES

En concreto, se trata de un vestido largo de flada fluida de tablas, con abertura lateral (con la que Heidi Klum presume de pierna), así como con fajín 'minimal' para afinar la cintura y un precioso escote en pico muy pronunciado que lo defiende de manera espectacular. En cuanto a los accesorios, la modelo alemana lleva unas sandalias doradas de tacón y unos pendientes grandes de pedrería multicolor. Una propuesta ideal para inspirarnos de cara a un evento importante.