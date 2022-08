Sofía Vergara sabe cuáles son los pantalones que favorecen al cuerpo tanto si tienes 30 como 50 años

Además de ser una de las actrices colombianas más valoradas y queridas de Hollywood, Sofía Vergara también es un icono de estilo y poder femenino. Sus looks, siempre sexys y juveniles, son el ejemplo perfecto de que la moda no tiene edad. En los últimos días, la actriz nos ha deslumbrado con dos looks ideales que tienen una cosa en común: la prenda más versátil, cómoda y elegante que podemos tener en nuestro armario.

La actriz fue captada recientemente por los 'paparazzis' de Los Ángeles en su llegada al plató de America's Got Talent, programa en el que participa desde el año 2020. Como siempre, las imágenes nos muestran un look de lo más inspirador, llevando unos pantalones 'culotte' básicos pero que no fallan.

Los pantalones 'culotte' son un básico de fondo de armario para cualquier mujer. En todos los colores, largos o por encima del tobillo, son perfectos para muchísimas ocasiones, los podemos llevar en cualquier momento del día y combinados con casi todas las prendas imaginables.

Sofia Vergara en Los Ángeles, entrando al plató de America's Got Talent GTRES

A sus 50 años recién cumplidos, Sofía Vergara ha demostrado que este modelo de pantalón es el que mejor resalta la figura y sienta bien a todo el mundo. Podemos llevarlos en un look más juvenil, con una blusa corta como hizo Sofía para ir al trabajo, o también para una ocasión más formal.

La propia Sofía ha elegido este mismo tipo de pantalón de pata ancha para la alfombra roja del 'live show' de America's Got Talent. Para la ocasión, la actriz ha llevado un conjunto de top y pantalón 'culotte' blanco con estampado amarillo, con un escote en palabra de honor que realza la forma del pecho. Como siempre, la colombiana sabe como sacar partido a su figura sin perder la elegancia.

Sofia Vergara en la alfombra roja de America's Got Talent GTRES

El diseño cuenta con cintura alta y bajo amplio, lo que crea una ilusión de cintura de avispa perfecta para cualquier cuerpo. Además, Sofía ha sabido elegir su look para estilizar su figura: el largo del pantalón y los tacones en el mismo color crean una sensación de altura increíble.

