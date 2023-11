El vestido transparente de Lola Índigo para inaugurar los Grammy en Sevilla que ha incendiado las redes: "Eres una muñeca"

A sus 31 años de edad, Lola Índigo ya es una de las cantantes más seguidas y valoradas del momento. Tras su breve paso por Operación Triunfo en el año 2017, la artista supo hacerse hueco en la música de España apostando por un estilo urbano y de lo más característico, que también refleja en su forma de vestir. Por ello, Mimi (como responde a su mote real) ha sido la encargada de abrir la Santalucía Universal Music en la plaza España de Sevilla, con motivo de los Latin Grammy 2023 que tendrán lugar el próximo jueves 16 de noviembre.

Para su paso por la 'red carpet' previa al evento, que por cierto alcanzó el 'sold out', Lola Índigo lució un look de lo más atrevido con el que mostró su empoderamiento femenino y su seguridad en sí misma: un vestido de 'efecto desnudo' con acabado de brillos que ha causado sensación en redes sociales, y no es para menos.

Se trata de un diseño totalmente transparente y ajustado al cuerpo, que cuenta con un largo hasta los pies de corte de sirena y un escote caído que deja prácticamente al descubierto su pecho, además de una impresionante espalda al aire. Asimismo, como es un diseño 'efecto desnudo', Lola Índigo lo ha lucido con ropa interior que se aprecia a la vista: de color metalizado y sin sujetador.

Para completar su impresionante look, obra del estilista Arturo Argüelles, la artista lució su melena suelta rubia y lisa, peinada con raya en medio, y unos zapatos brillantes de Luis Onofre, así como unas cadenas en formato 'layering' al cuello de Anton Heunis.

Pese a todo, lo que realmente protagonizaba este look es sin duda el vestido transparente, que pertenece a Gonçalo Peixoto, el fundador de la marca homónima especializada en ropa de mujer con sede en Oporto y que presentó su primera pasarela el pasado 2017 en la Semana de la Moda de Londres.

El look en cuestión ha incendiado las redes sociales, como era de esperar. Fue la propia Mimi la que compartió distintas fotografías y vídeos en un post de Instagram, que ya acumula casi 90.000 'likes' y miles de comentarios que alaban su estilismo: "Qué impresionante", "De locos lo guapa que ibas", "Qué reina" o "Eres una muñeca", son solo algunos de ellos.

Este vestido que llevó Lola Índigo aún no está disponible en la web del diseñador, ya que pertenece a su colección de primavera-verano 2024 y, aunque desconocemos el precio de la misma, todo apunta a que cueste entre 100 y 300 euros, aproximadamente, ya que ese es el baremo de sus diseños disponibles.

Tras su paso por el 'photocall' del evento, Lola Índigo sorprendió con una actuación tan aplaudida como su estilismo en la que fusionó flamenco y urbano. Para esta actuación, la cantante llevó un 'outfit' inspirado en un dragón: con un body corsetero muy sexy metalizado y botas hasta los muslos.

Lola Índigo ha vuelto a los escenarios en Sevilla tras su gira 'El dragón' en la que el éxito ha sido algo que ha destacado sobre el escenario. La artista he mostrado cómo una de sus cualidades es la fusión entre flamenco y música urbana. Interpretando algunos de sus temas más conocidos como 'Condenao' con Maka, 'Discoteka', 'Turismo', 'Tirita', 'Niña de la escuela' o 'Tiki Tiki', y algunas de sus canciones más recientes como 'Plastilina', su colaboración flamenca con Pepe y Vizio, y 'Mala Suerte', de la mano de Dellafuente. (Fuente: Instagram Lola Indigo / Lola Lolita / Europa Press) Lola Índigo en su último concierto de Sevilla.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.