Heidi Klum presume de piernas tonificadas con un vestido rojo pasión

Aunque ya no desfile en la Semana de la Moda, Heidi Klum sigue al pie del cañón con proyectos en los que nos recuerda constantemente su pasado como supermodelo, con looks sorprendentes y atrevidos que solo ella se atreve a llevar. Actualmente, es una de las juezas de America's Got Talent (programa adaptado como Got Talent en España), junto con Sofía Vergara, impresionando a todo el mundo sobre la alfombra roja cada semana.

Además de su destacada labor en el programa, la alemana sigue dejando una huella indeleble en la industria de la moda. A lo largo de los años, ha demostrado ser un verdadero icono 'fashion' con su estilo único, influyendo en generaciones de modelos y diseñadores con su legendaria carrera tanto fuera como sobre las pasarelas. La última 'victima' ha sido su hija, Leni Klum, que ha decidido seguir los pasos de su madre desfilando para grandes firmas como Dolce & Gabbana.

Con Halloween a la vuelta de la esquina, la exmodelo ya está preparando los mejores looks para dejarnos con la boca abierta este año. Mientras tanto, consigue impresionarnos con los estilismos que lleva a America's Got Talent, haciendo que parezca más una entrega de premios que un concurso de talentos.

Heidi sabe que a sus 50 años, tiene una de las figuras más envidiadas dentro del mundo del entretenimiento, que mantiene a base de una exigente rutina de ejercicios y una muy buena alimentación, por lo que no duda presumir de él en diversas ocasiones.

Heidi Klum en la alfombra roja de 'America's Got Talent' Getty Images

La alemana apareció con un vestido ajustado rojo de la firma francesa Maria Lucia Hoham. Se trata del modelo Jolie y está confeccionado con un escote palabra de honor y detalles de encaje, cuerpo acorsetado y una falda de gasa con una profunda abertura lateral y dobladillo asimétrico, que dejaba completamente al descubierto su pierna. Esta prenda se pide bajo demanda en la página web de la diseñadora y tiene un precio de 2.170 euros, aunque solo está disponible en la talla 34.

Al look lo acompañó con un curioso collar de mariposa, reviviendo una de las grandes tendencias de su época dorada de modelo. Entre la década de los 90 y los 2000 hubo dos animales que se convirtieron la obsesión de millones de mujeres en todo el mundo: los delfines y las mariposas. Si bien los primeros no han tenido tanto impacto en la moda, estos insectos con 'pretty privilege' (privilegio por ser guapo) vuelven a ser tendencia, inundando desde la joyería hasta la moda, con tops y faldas diseñados con esta forma.

La velada de America's Got Talent contó con las actuaciones de los finalistas que competían por ganar la temporada 18 del programa, aunque el ganador no será coronado hasta la segunda parte que se emitirá hoy, miércoles. Nosotros ya estamos esperando al look con el que nos sorprenderá esta noche.

